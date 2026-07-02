Siria reanuda vuelos directos a Europa tras 14 años

Syrian Airlines reanudó este 2 de julio su primer vuelo directo entre Damasco y Europa en 14 años, al operar la ruta hacia Ámsterdam

Después de más de una década de ausencia en el espacio aéreo europeo, Syrian Airlines volvió a operar un vuelo directo hacia Europa.

La aerolínea nacional siria despegó este jueves desde Damasco con destino a Ámsterdam, en Países Bajos, en lo que representa el restablecimiento de su primera ruta europea desde 2012.

La reanudación del servicio fue posible luego de que la Unión Europea retiró a la compañía de su lista de entidades sancionadas en febrero de 2025, una medida adoptada dentro del proceso para apoyar la recuperación económica de Siria tras la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre de 2024.

El regreso de la ruta marca un cambio importante para la aviación comercial siria, que permaneció prácticamente aislada del continente europeo durante 14 años.

إقلاع أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية من مطار أمستردام سخيبول الدولي في هولندا إلى مطار دمشق الدولي، إيذاناً باستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين، ضمن خطة توسيع شبكة وجهات الناقل الوطني السوري إلى أوروبا. pic.twitter.com/Yf52zXm5cj — الخطوط الجوية السورية Syrian Airlines (@syrian_airlines) July 2, 2026

Syrian Airlines dejó de operar vuelos hacia Europa en 2012, cuando la Unión Europea prohibió a la empresa utilizar sus aeropuertos al considerar que brindaba apoyo financiero al entonces gobierno encabezado por Bachar al Asad.

Con el nuevo escenario político en Siria, Bruselas comenzó a flexibilizar parte de las sanciones económicas. Como resultado, la aerolínea quedó habilitada nuevamente para operar en territorio europeo.

De acuerdo con la agencia oficial siria SANA, la ruta entre Damasco y Ámsterdam forma parte de un programa para reconstruir gradualmente la red internacional de la compañía.

Además de recuperar rutas internacionales, Syrian Airlines emprendió un proceso de modernización de sus operaciones.

La empresa amplió su flota operativa, que pasó de un solo avión a cuatro aeronaves en servicio. También incorporó por primera vez en 15 años sistemas digitales para reservas y pagos, además de restablecer acuerdos técnicos con Airbus y Lufthansa Technik para fortalecer el mantenimiento de sus equipos.

Las autoridades sirias consideran que estas medidas permitirán recuperar la conectividad internacional y mejorar la competitividad de la aerolínea.

Más compañías regresan a Siria

La recuperación del transporte aéreo no se limita a Syrian Airlines. Hasta mayo pasado, 12 aerolíneas internacionales habían retomado operaciones hacia los aeropuertos de Damasco y Alepo.

Entre ellas se encuentran Qatar Airways, Royal Jordanian y Etihad Airways, que en junio volvió a enlazar Abu Dabi con la capital siria tras 14 años de suspensión.

A este proceso también se sumó la compañía rumana de bajo costo Dan Air, que comenzó esta semana a operar vuelos regulares entre Bucarest y Alepo.

Alemania podría ser el siguiente destino

El gobierno sirio confirmó además que mantiene conversaciones con Alemania para restablecer los vuelos directos entre ambos países, una decisión que podría anunciarse durante este mes.

En mayo, la Unión Europea anunció además la retirada efectiva de siete entidades sirias de su listado de sanciones, incluidos los ministerios del Interior y de Defensa, aunque mantuvo vigentes hasta junio de 2027 las restricciones dirigidas contra personas y organismos vinculados al antiguo régimen de Bachar al Asad.