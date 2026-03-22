Justin Trudeau insta a México a firmeza en la revisión del T-MEC

El ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, envió un mensaje directo a México rumbo a la revisión del T-MEC: mantener una postura firme frente a sus socios, especialmente ante Estados Unidos, y no ceder ante presiones políticas o comerciales.

Durante su intervención, en el marco del cierre de actividades de la 89 Convención Bancaria. realizada en Cancún, Trudeau fue enfático al señalar que México no debe dudar en defender sus intereses.

“México no debe temer a defender posiciones firmes”, afirmó, al tiempo que insistió en que el proceso de revisión del tratado debe centrarse en su modernización y no en una renegociación de fondo que genere mayor incertidumbre.

El ex mandatario también advirtió sobre el contexto político en Estados Unidos, particularmente por el peso que podría tener el discurso de Donald Trump en materia comercial.

En ese sentido, recomendó actuar con cautela y evitar sobrerreacciones ante propuestas que pudieran surgir.

“No hay que sobreaccionar a las propuestitas”, dijo, en referencia a posibles planteamientos del lado estadounidense.

Asimismo subrayó que el entorno de incertidumbre persistirá conforme avance la revisión del acuerdo comercial, por lo que México deberá mantener claridad en sus objetivos y consistencia en su estrategia negociadora para proteger su estabilidad económica.

En ese escenario, anticipó que los próximos meses estarán marcados por factores políticos y económicos que influirán en el rumbo del T-MEC, por lo que los países deberán prepararse para un proceso cambiante y complejo, sin perder de vista la importancia de mantener certidumbre en la región.

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