Exrapero de Nepal se postulará para ser primer ministro en marzo

La protesta de la "Generación Z" en Nepal parece ser solo el inicio del cambio en la nación del Himalaya.

Pues este lunes, dos líderes populares han formado una alianza rumbo a las elecciones parlamentarias del próximo marzo, en las cuales desafiarán a los partidos más antiguos que han gobernado en el país por más de tres décadas.

Apenas este domingo, el rapero conocido como Balen, convertido en alcalde de Katmandú, se unió al Partido Rastriya Swatantra (RSP) o partido nacional independiente, el cual es liderado por un expresentador de televisión, Rabi Lamichhane.

Funcionarios del RSP dijeron que, en caso de ganar las elecciones, Balen, de 35 años, se convertirá en primer ministro, mientras que Lamichhane, de 48 años, seguirá siendo el jefe del partido.

Durante su campaña, ambos se han comprometido a abordar las demandas que fueron planteadas durante las protestas de la "Gen Z" en contra de la corrupción generalizada el septiembre pasado.

Por su parte, la Comisión Electoral de Nepal afirmó que casi 19 de los 30 millones de nepalíes pueden votar y, debido a las protestas, casi un millón de votantes, en su mayoría jóvenes, se sumaron tras las protestas.

La puesta de Balen en la escena política no llega como si nada, pues después de las protestas en el país se convirtió en un líder no declarado de los jóvenes.

Además, también ayudó a formar el gobierno interino de la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki, que supervisará la votación.

Ante todo esto, algunos críticos han cuestionado el papel de Balen durante las protestas, asegurando que rara vez aparecía en público y que solo se limitaba a dirigir a sus partidarios mediante las redes sociales.

