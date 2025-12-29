Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
inter_balen_nepal_ed10ec31f5
Internacional

Exrapero de Nepal se postulará para ser primer ministro en marzo

El rapero Balen, convertido en alcalde de Katmandú Balendra Shah, se unió al partido nacional independiente, liderado por un expresentador de televisión

  • 29
  • Diciembre
    2025

La protesta de la "Generación Z" en Nepal parece ser solo el inicio del cambio en la nación del Himalaya.

Pues este lunes, dos líderes populares han formado una alianza rumbo a las elecciones parlamentarias del próximo marzo, en las cuales desafiarán a los partidos más antiguos que han gobernado en el país por más de tres décadas.

Apenas este domingo, el rapero conocido como Balen, convertido en alcalde de Katmandú, se unió al Partido Rastriya Swatantra (RSP) o partido nacional independiente, el cual es liderado por un expresentador de televisión, Rabi Lamichhane.

Funcionarios del RSP dijeron que, en caso de ganar las elecciones, Balen, de 35 años, se convertirá en primer ministro, mientras que Lamichhane, de 48 años, seguirá siendo el jefe del partido.

Durante su campaña, ambos se han comprometido a abordar las demandas que fueron planteadas durante las protestas de la "Gen Z" en contra de la corrupción generalizada el septiembre pasado.

Por su parte, la Comisión Electoral de Nepal afirmó que casi 19 de los 30 millones de nepalíes pueden votar y, debido a las protestas, casi un millón de votantes, en su mayoría jóvenes, se sumaron tras las protestas.

La puesta de Balen en la escena política no llega como si nada, pues después de las protestas en el país se convirtió en un líder no declarado de los jóvenes.

Además, también ayudó a formar el gobierno interino de la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki, que supervisará la votación.

Ante todo esto, algunos críticos han cuestionado el papel de Balen durante las protestas, asegurando que rara vez aparecía en público y que solo se limitaba a dirigir a sus partidarios mediante las redes sociales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_23_at_10_11_45_PM_7dd8979640
Trabajadores de AHMSA exigen audiencia con Claudia Sheinbaum
EH_UNA_FOTO_2_a4957859c4
Instalan pino navideño en Reynosa con fotos de desaparecidos
sonora_calorr_invierno_53de10c94c
Hermosillo, Sonora, rompe récord histórico de calor en invierno
publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_mil_goles_gol_957_208f272ece
Cristiano Ronaldo apunta a los 1000 goles antes de retirarse
EH_UNA_FOTO_2025_12_30_T141216_257_15c07ed528
Vision Board: la tendencia visual para cumplir metas en 2026
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
Fallece_el_hombre_mas_obeso_del_mundo_a_los_41_anos_era_mexicano_0beb751d3b
Fallece el hombre más obeso del mundo a los 41 años; era mexicano
publicidad
×