Exige aeropuerto de Israel retirar aviones militares de EUA

El Aeropuerto Ben Gurión, principal terminal internacional israelí, advirtió que podría verse obligado a cancelar cerca de 500 vuelos si no se liberan espacios ocupados actualmente por aviones cisterna de Estados Unidos.

La alerta fue emitida por la Autoridad Aeroportuaria de Israel, que pidió una solución urgente ante la saturación que enfrenta la terminal ubicada en las afueras de Tel Aviv.

Según información difundida por medios israelíes, la situación podría afectar a unos 100,000 pasajeros únicamente durante el mes de julio.

El director general de la Autoridad Aeroportuaria, Sharon Kedmi, advirtió que el aeropuerto necesita recuperar al menos 15 posiciones actualmente ocupadas por aeronaves militares estadounidenses.

De no ocurrir antes del próximo domingo, la terminal se verá obligada a reducir significativamente sus operaciones comerciales.

Más de 70 aviones militares en Israel

La ministra de Transportes de Israel, Miri Regev, reveló en una carta enviada al primer ministro Benjamin Netanyahu que hasta el pasado domingo permanecían estacionados 72 aviones cisterna estadounidenses en Ben Gurión.

La funcionaria aseguró que estas aeronaves ocupan "más de la mitad de la capacidad" disponible del aeropuerto.

Además, otros 26 aparatos militares se encuentran en el Aeropuerto Ramón, en la ciudad de Eilat, donde utilizan alrededor del 90 por ciento del espacio disponible.

“Tenemos el deber de considerar la aviación civil y ofrecer una solución para los ciudadanos”, escribió Regev en la misiva dirigida al jefe de gobierno.

Impacto económico y turístico

Las autoridades israelíes consideran que la situación ya está generando consecuencias económicas importantes.

“La presencia de estas aeronaves supone una pérdida económica directa de miles de millones de séqueles para las aerolíneas y el sector turístico”, señaló Regev.

La ministra también advirtió que la saturación aeroportuaria puede afectar la confianza de las compañías aéreas que recientemente retomaron operaciones hacia Israel tras el alto al fuego en la región.

“Perjudicará gravemente la credibilidad de Israel como destino aéreo”, sostuvo.

Ante el problema, la titular de Transportes propuso trasladar los aviones estadounidenses a bases militares israelíes para liberar espacio en las terminales civiles.

Su planteamiento contempla que las aeronaves de la Fuerza Aérea israelí sean reubicadas temporalmente en aeródromos civiles distribuidos en distintas regiones del país.

Hasta ahora no se ha informado si el Gobierno israelí o las autoridades estadounidenses aceptarán dicha propuesta.

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