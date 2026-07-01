Afirmó que las personas señaladas ya eran investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y sostuvo que ambos gobiernos mantenían comunicación

Inicio / Nacional / Exige México pruebas a Estados Unidos por empresas sancionadas

Las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra empresas mexicanas presuntamente vinculadas con el robo y contrabando de combustible provocaron una respuesta del Gobierno de México, que reclamó la falta de pruebas y criticó que Washington difundiera el caso sin concluir la coordinación entre ambos países.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las personas mencionadas en el comunicado estadounidense ya estaban bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por lo que consideró que el anuncio fue precipitado y añadió elementos que, dijo, nunca fueron compartidos con las autoridades mexicanas.

"Lo que no entendemos es la parte de cuando informan de las campañas, porque eso nunca fuimos informados. ¿Y además qué pruebas tienen? Porque es lo mismo, es decir que ocurre algo sin ninguna prueba", expresó.

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Explicó que el caso formaba parte de un trabajo coordinado entre ambos gobiernos, pero sostuvo que las autoridades estadounidenses decidieron hacerlo público antes de concluir ese intercambio de información.

"Las personas de las que habla este comunicado ya estaban también bajo investigación de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado, no esperaron a la comunicación conjunta", afirmó.

Dijo que tampoco entiende por qué el comunicado estadounidense hace referencia a presuntas campañas, un tema que, aseguró, nunca fue abordado durante la comunicación bilateral.

Señaló que no es la primera ocasión en que el Departamento del Tesoro actúa de manera unilateral, y recordó el caso de las tres instituciones financieras mexicanas señaladas por Estados Unidos, donde, afirmó, tampoco se entregaron elementos suficientes para respaldar las acusaciones.

"Cuando nosotros le pedimos que dieran las pruebas para que pudiéramos acompañarlos en ese proceso, sólo se enviaron dos páginas sin pruebas", sostuvo.

Agregó que la cooperación entre ambos países normalmente exige el intercambio de evidencia para avanzar en procesos judiciales.

"Cuando hemos solicitado, por ejemplo, en el caso de extradición, ellos nos piden pruebas. Es una práctica común que se pida pruebas de uno y de otro lado", puntualizó.

Defiende resultados contra el huachicol

La titular del Poder Ejecutivo federal aprovechó para defender la estrategia federal contra el huachicol fiscal y el contrabando de combustibles, al señalar que el Gobierno ha fortalecido la vigilancia en aduanas, las acciones del SAT, las investigaciones de la Fiscalía General de la República y el congelamiento de cuentas relacionadas con estas operaciones.

Indicó que varias carpetas de investigación continúan abiertas mientras las autoridades reúnen los elementos necesarios para judicializar los casos.

"Se ha hecho muchísimo para disminuir el contrabando de combustible y de hecho ha bajado", aseguró.

Asegura que Pemex refleja la reducción del delito

Como evidencia de los resultados, afirmó que el incremento en las ventas de Petróleos Mexicanos demuestra que el mercado ilegal de combustibles ha disminuido.

"Claro que ha bajado y tenemos las pruebas. La mejor forma de verlo es el incremento de ventas de Pemex", afirmó.

Añadió que también las empresas privadas han registrado un aumento en sus ventas, lo que, dijo, refleja una menor participación del combustible de origen ilícito en el mercado nacional.

Finalmente, reiteró que México mantendrá la cooperación con Estados Unidos en el combate al crimen organizado, pero insistió en que cualquier acusación debe estar respaldada con pruebas y desarrollarse mediante los mecanismos de coordinación entre ambas naciones.