Alertan por riesgo en más de 9,000 lavadoras de presión

La Procuraduría Federal del Consumidor emitieron este jueves una alerta del retiro del mercado y reparación de 9,014 lavadoras a presión por el riesgo de expulsión forzada de partes, derivado de que el condensador del producto puede sobrecalentarse y reventar.

En un comunicado, se señaló que la situación afecta a más de 9,000 lavadoras a presión marca Ryobi modelo RY142300 presión eléctrica 2300 PSI y modelo RY142711VNM presión eléctrica 2700 PSI.

La Profeco advirtió que derivado de la falla podría haber "lesiones graves" en los usuarios.

Sin embargo, la empresa precisó que hasta el 27 de agosto no tenía reportes de lesiones e incidentes en México relacionados con estas lavadoras, pero "en Estados Unidos se reportan 135 condensadores sobrecalentados, 41 explosiones y 32 casos de lesiones".

Ante ello, Techtronic Industriales indicó que se pondrá en contacto con los y las propietarias vía correo electrónico para pedir que dejen de utilizar las lavadoras de manera inmediata.

Además, se señaló que el proveedor enviará de forma gratuita un kit de reparación con instrucciones de instalación y un condensador de repuesto.

Comentarios