Trump comparte video de ataque militar sin detallar ubicación

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un video donde se muestra un ataque militar masivo, pero no mencionó la ubicación o fecha.

El mandatario estadounidense compartió el metraje a través de su red social Truth Social.

En el video de 32 segundos se observa una toma panorámica de una explosión masiva.

En este no se comparte información, ubicación o fecha del hecho.

🇺🇸🇮🇷 | El presidente Trump publica un video del bombardeo de Irán por parte de Estados Unidos.

pic.twitter.com/gHRbXruqX2 — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) March 31, 2026

El video también fue compartido por medios de la región, los cuales aseguran que existen reportes de explosiones en Isfahán, una de las ciudades más pobladas de Irán.

La difusión de este video se da en medio de tensiones y amenazas en contra de Irán durante la quinta semana desde que inició el conflicto el pasado 28 de febrero.

Además, se da después de que Trump advirtiera con posibles ataques a infraestructuras claves de la nación islámica como centrales eléctricas, si no se alcanza pronto un acuerdo y el estrecho de Ormuz no se reabre al tráfico internacional.

Trump vuelve a amenazar con destruir infraestructura civil de Irán si no hay un acuerdo 'pronto'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con una destrucción generalizada de los recursos energéticos de Irán y demás infraestructura vital, incluidas plantas desalinizadoras que suministran agua potable, si no se alcanza “pronto” un acuerdo para poner fin a la guerra.

Mientras eso sucedá, Teherán atacó una planta clave de agua y electricidad en Kuwait, y una refinería de petróleo en Israel.

Un dron alcanzó un buque petrolero kuwaití en aguas de Dubái, provocando un incendio que las autoridades intentaban controlar a primera hora del martes, informó la Oficina de Medios de Dubái.

Esta nueva amenaza se produce en una publicación en redes sociales.

Comentarios anteriores en una entrevista con el Financial Times insinuaban que tropas estadounidenses podrían tomar el centro de exportación de petróleo de la isla iraní de Kharg. Ha afirmado repetidamente que está logrando avances diplomáticos —aunque Teherán se niega a negociar directamente— mientras intensifica sus amenazas y envía miles de tropas estadounidenses más a Oriente Medio.

Trump dijo al New York Post que Estados Unidos está negociando con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf.

El excomandante de la Guardia Revolucionaria, que ha provocado a Estados Unidos en redes sociales, desestimó las conversaciones facilitadas por Pakistán y las calificó de tapadera para los más recientes despliegues de tropas estadounidenses.

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