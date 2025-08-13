Cerrar X
Internacional

Fallas en WhatsApp Web afectan a usuarios en todo el mundo

Si tu WhatsApp Web no carga, no eres el único. La versión para navegadores de la popular app de mensajería de Meta presenta fallas a nivel global

  • 13
  • Agosto
    2025

Si tu WhatsApp Web no carga, no eres el único. La versión para navegadores de la popular app de mensajería de Meta presenta fallas a nivel global desde la tarde de este miércoles 13 de agosto de 2025.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, los primeros reportes comenzaron a registrarse alrededor de las 13:24 horas y han ido en aumento.

El 78% de las quejas están relacionadas con el funcionamiento del sitio web, mientras que un 13% apuntan a problemas de conexión con el servidor y un 9% al envío de mensajes.

Algunos internautas también mencionan que, aunque logran abrir la página, esta se queda cargando sin mostrar los chats, o se queda detenida en la pantalla de inicio de sesión.

En redes sociales, la etiqueta WhatsApp se convirtió en tendencia mientras los usuarios compartían memes, quejas y preguntas sobre la caída.

Esta interrupción ocurre apenas dos días después de que Facebook, otra plataforma de Meta, presentara un fallo masivo.

Por ahora, la compañía no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas ni el tiempo estimado para restablecer el servicio.


