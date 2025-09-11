Cerrar X
G0n_G_Ykz_WEAA_3b5_U_b4ce504402
Internacional

FBI revela video del atacante de Charlie Kirk

Las nuevas imágenes fueron exhibidas por el comisionado de seguridad pública de Utah, Beau Mason, junto al director del FBI, Kash Patel, y el gobernador de Utah

  • 11
  • Septiembre
    2025

El Buró Federal de Investigaciones (FBI), junto a las autoridades locales de Utah, exhibieron este jueves un video del sospechoso de haber disparado al activista conservador Charlie Kirk en el campus de la Universidad de Utah.

El video de seguridad, de una cámara del estacionamiento de la universidad, muestra a un sujeto vestido de negro que desciende del techo de uno de los edificios del campus y luego se pierde al retirarse por una autopista aledaña.

Las nuevas imágenes fueron exhibidas por el comisionado de seguridad pública de Utah, Beau Mason, junto al director del FBI, Kash Patel, y el gobernador de Utah, Spencer Cox, durante una conferencia de prensa que duró 10 minutos y en la que las autoridades no admitieron preguntas.

sheinbaum-charlie-kirk.jpg

Los investigadores han realizado casi 200 entrevistas mientras trabajan para llegar "al fondo del asesinato de Charlie Kirk", dijo el gobernador Cox, quien también señaló que se preparan para pedir la pena de muerte para el responsable cuando sea detenido.

Las autoridades destacaron que 20 agentes del orden están a cargo de la investigación y recordaron la importancia de la colaboración ciudadana, señalando que se ofrece una recompensa de $100,000 dólares por información que conduzca a la captura del sospechoso.

Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, participaba en un evento organizado por él, en el que debatía de manera polémica con estudiantes liberales, como lo había hecho durante años, cuando fue víctima de un disparo. Tras el incidente, su cuerpo fue trasladado a Arizona a bordo del avión del vicepresidente J.D. Vance, al final de este jueves.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tyler_robinson_fd68558646
Identifican a Tyler Robinson como presunto homicida de Kirk
Whats_App_Image_2025_09_11_at_5_49_17_PM_1_2c89de6d07
Finalizan preparativos para el Festival de la Manzana en Coahuila
medalla_libertad_eua_2b8dad3a43
Honrará Trump a Charlie Kirk con la Medalla de la Libertad
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_12_at_4_00_40_PM_1_fdcecac748
Controlan incendio de vehículos de carga en Anillo Periférico
Whats_App_Image_2025_09_12_at_3_45_14_PM_1_c6808736da
Da Monterrey la medalla Diego de Montemayor a Fernando Canales
super_mario_nintendo_d7c6d53f98
'Super Mario Galaxy' llegará en abril de 2026
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_norte_2eaa86d70a
Regresa la era ferroviaria a región noreste de México
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
publicidad
×