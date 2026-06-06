Operativo del FBI deja más de mil 100 detenidos en EUA

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre los resultados de la operación nacional denominada “Limpieza de Primavera”, una estrategia encabezada por el FBI que se desarrolló durante tres meses y que derivó en más de mil 100 arrestos, el decomiso de grandes cantidades de drogas y la incautación de casi mil armas de fuego.

De acuerdo con la información oficial, el despliegue tuvo como objetivo combatir a pandillas y organizaciones criminales consideradas una amenaza para la seguridad pública.

Como resultado, las autoridades reportaron mil 139 detenciones, 984 armas aseguradas, 615 acusaciones penales, además de mil 474 operaciones conjuntas y 586 órdenes de cateo ejecutadas.

Decomisan más de una tonelada de narcóticos

Entre los aseguramientos realizados durante el operativo destacan aproximadamente 1.2 toneladas de drogas, incluyendo 509 kilogramos de cocaína, 48 kilogramos de fentanilo, 698 libras de metanfetamina, 567 libras de marihuana, 7.4 kilogramos de crack, 38 kilogramos de heroína y 13 mil 260 pastillas de MDMA o éxtasis.

Las autoridades también señalaron que entre marzo y mayo fueron decomisadas más de mil armas de fuego, además de importantes cantidades de cocaína y marihuana.

Rescatan a 89 menores en Texas

Como parte de los esfuerzos contra distintos delitos, el FBI destacó los resultados de la Operación Soteria Shield, realizada en Texas durante marzo y abril para combatir la explotación sexual infantil a través de internet.

La investigación permitió el rescate de 89 menores de edad que eran víctimas de explotación, así como la detención de 276 personas presuntamente relacionadas con estos delitos.

El operativo involucró a 91 agencias y a 197 investigadores en una acción multijurisdiccional enfocada en detectar agresores que utilizaban redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros entornos digitales para contactar y explotar a menores.

Los detectives rastrearon casos relacionados con posesión, distribución, producción y promoción de material de abuso sexual infantil, además de solicitudes sexuales a menores, tráfico de personas, acoso y otros delitos vinculados con la explotación infantil.

Asimismo, los investigadores colaboraron en la localización de víctimas, la identificación de menores afectados y la vinculación de niños con sus familias y servicios de apoyo social.

FBI advierte sobre riesgos en plataformas digitales

Rex Miller, agente supervisor de la División de Combate a Crímenes contra Menores del FBI, señaló que la explotación infantil representa uno de los delitos más graves de la actualidad y explicó que la agencia recibe reportes relacionados con casos detectados en plataformas como TikTok, Instagram y otras redes sociales.

El funcionario indicó que el FBI mantiene vigilancia constante sobre nuevas aplicaciones y herramientas digitales utilizadas tanto por menores como por delincuentes, con el propósito de identificar y detener a quienes intentan dañar a niños.

Miller también relató el caso de una madre que detectó comportamientos inusuales en su hija de siete años mientras utilizaba un teléfono celular, situación que permitió descubrir un intento de contacto inapropiado por parte de un desconocido.

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