Firman EUA y UE acuerdo comercial con aranceles del 15%

Estados Unidos y la Unión Europea firmaron un acuerdo que establece aranceles del 15% sobre la mayoría de los productos europeos y compromisos de inversión

  21
  Agosto
    2025

Estados Unidos y la Unión Europea emitieron este jueves una declaración conjunta que enmarca el acuerdo en curso entre los socios comerciales y solidifica algunos compromisos comerciales.

"Este Acuerdo Marco pondrá nuestra relación comercial y de inversión, una de las más grandes del mundo, sobre una base sólida y revitalizará la reindustrialización de nuestras economías", se lee en el documento.

Juntos, Estados Unidos y la UE representan el 44% de la economía global.

Puntos clave en la carta incluyen una tasa arancelaria del 15% de Estados Unidos sobre la mayoría de los productos europeos, con detalles específicos sobre los aranceles automotrices vinculados a acciones legislativas de la UE.

Además, la UE acuerda eliminar aranceles sobre bienes industriales y muchos productos agrícolas, mientras que Estados Unidos reducirá los aranceles en consecuencia. El acuerdo también abarca $750,000 millones de dólares en compras de energía y $600,000 millones de dólares en inversiones de la UE para 2028. El texto habla sobre barreras no arancelarias, comercio digital y regulaciones ambientales.

En julio, el presidente Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunieron brevemente en el campo de golf Turnberry de Trump en Escocia y anunciaron un amplio acuerdo comercial que impone aranceles del 15% sobre la mayoría de los productos europeos, evitando la amenaza de Trump de una tasa del 30% si no se hubiera alcanzado un acuerdo para el 1 de agosto.

Antes de que el presidente republicano de Estados Unidos regresara al cargo para su segundo mandato, Estados Unidos y la UE mantenían niveles de aranceles generalmente bajos en lo que es la relación comercial bilateral más grande del mundo, con alrededor de dos billones de dólares, aproximadamente 1.7 billones de euros, en comercio anual.


