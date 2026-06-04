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Finanzas

Concanaco y Texas firman para impulsar comercio e inversión

El acuerdo busca fortalecer la integración económica entre México y Estados Unidos mediante proyectos de negocios, turismo, innovación y desarrollo empresarial

  • 04
  • Junio
    2026

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y la Ciudad de El Paso, Texas, firmaron un Memorándum de Entendimiento para fortalecer la integración económica de América del Norte, mediante una agenda enfocada en comercio, inversión, turismo, innovación y desarrollo empresarial entre México y Estados Unidos.

El acuerdo, formalizado durante la Tercera Reunión del Cabildo Binacional, da continuidad a la agenda iniciada en noviembre de 2024 en el foro empresarial binacional realizado en El Paso, donde autoridades y organismos empresariales impulsaron compromisos concretos para fortalecer la competitividad regional bajo el marco del T-MEC.

Asimismo, el Memorándum, aprobado por el City Council de El Paso, tendrá una vigencia de dos años y contempla acciones como ferias comerciales, misiones de negocios, encuentros empresariales, digitalización, adopción tecnológica y el impulso al programa Nido Empresarial para fomentar nuevas generaciones de emprendedores con visión internacional.

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La vicepresidenta de Comercio Exterior de la Concanaco-Servytur, Daniella Martínez Rodríguez, afirmó que el acuerdo representa “un paso firme para consolidar una agenda económica regional basada en cooperación, resultados y visión de largo plazo”. 

Añadió que “México y Estados Unidos no solamente comercian entre sí; producen, innovan, invierten y generan prosperidad juntos”.

Por su parte, la Ciudad de El Paso reiteró, a través de su Departamento de Desarrollo Económico e Internacional, su compromiso para consolidar a la región fronteriza como un polo estratégico de inversión e innovación. 

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A su vez, el alcalde Renard U. Johnson destacó la relevancia de esta alianza para fortalecer el desarrollo económico en ambos lados de la frontera.


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