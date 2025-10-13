Firman acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a los jefes de Estado de Egipto, Abdelfatah al Sisi; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, firmaron este lunes en Sharm el Sheij, Egipto, el acuerdo que pone fin a dos años de conflicto en la Franja de Gaza.

La ceremonia, que contó con la presencia de una treintena de líderes mundiales, marcó el cierre de un capítulo doloroso iniciado el 7 de octubre de 2023.

Los cuatro mandatarios, ante una mesa y con el respaldo de la comunidad internacional, rubricaron el plan impulsado por Trump, abriendo una nueva etapa de esperanza para la región.

El acuerdo busca establecer una paz duradera y promover la reconstrucción de la Franja de Gaza.

“Nunca vi tanta felicidad”, celebra Trump

Durante la ceremonia, Trump calificó el acuerdo como “el más grande y complejo de todos los tiempos” y destacó la cooperación de los mandatarios presentes.

“Fue un gran obstáculo, pero todo salió tan bien que nadie podía creerlo. Nunca antes había visto tanta felicidad”, expresó ante los líderes internacionales.

El mandatario aseguró que el pacto “ha despegado como un cohete”, y lo comparó con los acuerdos de paz más importantes de la historia reciente.

“He escuchado durante años que este es el acuerdo más importante. Algunos decían que Oriente Medio podía provocar la Tercera Guerra Mundial, pero eso no va a ocurrir”, afirmó.

Previo a la firma, Trump explicó que el documento contiene regulaciones y compromisos detallados para garantizar la estabilidad en Gaza y evitar nuevos enfrentamientos entre Israel y el grupo palestino Hamás.

“Finalmente, después de miles de años de conflicto, este fue el más grande y, quizá, el más difícil. Pero lo logramos gracias al talento y la voluntad de todos”, afirmó.

Finalmente, Trump agradeció la mediación y respaldo de Al Sisi, Erdogan y Al Thani, a quienes calificó como “los líderes más grandes, poderosos y ricos del mundo”.

Según dijo, la cooperación entre los tres países árabes fue decisiva para alcanzar un consenso.

“Todos se unieron y querían resolver la situación en Gaza. Llegó un punto en que era una locura, y una vez que comenzamos a hablar, todo salió bien”, destacó.

HISTORIC MOMENT.



President Donald J. Trump, alongside the leaders of Qatar, Egypt, and Turkey, signs the Gaza Peace Plan for peace in the Middle East. pic.twitter.com/depaxQO8g2 — The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025

Trump anticipa "era dorada" en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que tras el fin de la guerra entre Israel y Hamás, se comenzara con una nueva era de esperanza en Oriente Medio, que debe ser respaldada por más países de la región.

El pasado 29 de septiembre presentó en la Casa Blanca el plan de paz, dijo creer firmemente que se ha llegado al "amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio".

Anuncia nombres de cuerpos de cuatro víctimas

Las Brigadas Al Qasam anunciaron las identidades de los cuatro rehenes cuyos cuerpos devolverán a Israel a través de la Cruz Roja.

Se trata de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Peretz.

Israel entrega 154 presos con altas condenas

Un total de 154 exprisioneros palestinos liberados por Israel para ser deportados al norte de Egipto.

Los exprisioneros llegaron a bordo de tres autobuses a Rafah, para luego ser trasladados al Cairo.

El Servicio de Prisiones de Israel dio por concluida la liberación de prisioneros palestinos prevista, luego de trasladar a los que quedaban a la Franja de Gaza y a Egipto.

Rehenes restantes llegan a territorio israelí

De acuerdo con el Ejército de Israel, los últimos 13 rehenes vivos que mantenía Hamás fueron entregados a su territorio.

Fuerzas armadas los llevaron hacia la base militar de Reim, para practicarles una primera revisión médica. Después fueron trasladados a varios hospitales para recibir la atención necesaria.

Estos son los nombres de todos los retenidos liberados por el grupo palestino:

David Cunio

Ariel Cunio

Eitan Horn

Bar Avraham Kuperstein

Evyatar David

Yosef Haim Ohana

Segev Calfon

Avinatan Or

Elkana Buhbut

Maxim Herkin

Nimrod Cohen

Matan Tzangauker

Matan Angrest

Eitan Mor

Gali Berman

Ziv Berman

Omri Miran

Alon Ohel

Guy Gilboa-Dalal

Rom Breslavski

Hamás libera a siete rehenes

Hamás liberó a siete rehenes el lunes, los primeros en ser liberados como parte de un alto el fuego que pausó la guerra entre Israel y Hamás en la devastada Franja de Gaza iniciada hace dos años.

El ejército israelí confirmó que los rehenes estaban bajo su custodia. No hubo información inmediata sobre su estado. Hamás ha dicho que 20 rehenes vivos serán intercambiados por más de 1,900 prisioneros palestinos retenidos por Israel.

Declara Trump oficialmente el fin de la guerra en Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció oficialmente el fin de la guerra en Gaza durante un discurso ante el Parlamento israelí (Knéset) este lunes 13 de octubre de 2025, después de confirmarse la liberación de todos los rehenes israelíes con vida.

“Nos reunimos en un día de profunda alegría, de gran esperanza, de fe renovada”, declaró Trump al abrir su intervención, tras haberse reunido previamente con familiares de los cautivos.

#Trump arrives at the #knesset, signs guest book before his address.



'This is my great honor — A great and beautiful day, A new beginning.' pic.twitter.com/UqQWn0BXpi — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 13, 2025

“El amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”

El mandatario republicano calificó la jornada como “grande y hermosa” y afirmó que el alto el fuego representa “no solo el fin de una guerra, sino el fin de una era de terror y muerte”.

President Donald J. Trump signs the guest book at the Knesset 🇺🇸🇮🇱



"This is my great honor - A great and beautiful day. A new beginning." pic.twitter.com/JZrhTm0JRU — The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025

“Creo firmemente que este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”, señaló.

Trump agradeció a los países árabes y musulmanes que colaboraron para presionar a Hamás a liberar a los rehenes y aseguró que el pacto es “un triunfo para Israel y para el mundo”.

Cabe señalar que el acuerdo de alto el fuego y paz fue impulsado por la diplomacia estadounidense, con la mediación de varias naciones árabes.

Tras su discurso en Jerusalén, Trump viajó a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde se celebrará la Cumbre de Paz. El encuentro reunirá a más de treinta países, incluidos más de veinte jefes de Estado o de Gobierno, para consolidar los compromisos del nuevo acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

“Hoy comienza una era de armonía duradera para Israel y todas las naciones de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica”, concluyó.

Comentarios