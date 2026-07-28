Florida será primer estado en ejecutar a dos reos en un mismo día

Se convertirían en los reclusos número 11 y 12 de Florida ejecutados este 2026. La Corte Suprema del Estado rechazó las apelaciones de ambos hombres

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Florida está a punto de convertirse en el primer estado de los Estados Unidos en casi una década en llevar a cabo dos ejecuciones en un solo día.

Con inyecciones letales, serán destinadas para un exagente de policía condenado por el asesinato de una niña y para un hombre de 80 años, el cual es considerado como el segundo recluso de mayor edad ejecutado en la historia moderna de Estados Unidos.

Las dosis llegan 18 meses después de que el gobernador Ron DeSantis comenzara a facilitar la aplicación de la pena de muerte a un ritmo no visto en tiempos modernos en Florida.

James Aren Duckett, de 68 años, tiene programada su muerte por inyección letal al mediodía en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. Fue condenado por violar y ahogar a una niña de 11 años mientras trabajaba como policía en una pequeña ciudad del centro de Florida en 1987,

Después de seis horas, se tiene prevista la aplicación de la inyección de Anthony Occhicone, de 80 años, sentenciado por los asesinatos en 1986 de los padres de su exnovia.

Los abogados de Occhicone sostuvieron que varias dolencias suyas, incluidos problemas renales y de próstata, podrían hacer que su ejecución fuera dolorosa especialmente, lo que constituiría un castigo cruel e inusual.

Se convertirían en los reclusos número 11 y 12 de Florida ejecutados este 2026. La Corte Suprema de Florida rechazó la semana pasada las apelaciones de ambos hombres.

Florida ejecuta un número récord de presos bajo el mando de Ron DeSantis

El gobernador Ron DeSantis supervisó un récord de 19 ejecuciones en 2025, más en un solo año que cualquier otro gobernador de Florida desde que se restableció la pena de muerte en Estados Unidos en 1976.

DeSantis comenzó inicialmente una orden de ejecución para Duckett en febrero, fijando la fecha para marzo.

A nivel nacional, no es raro que dos estados distintos realicen ejecuciones en la misma fecha, pero es menos común que un solo estado lleve a cabo dos. Antes de que Arkansas ejecutara a dos reclusos el mismo día en 2017, Texas ejecutó a dos presos en un solo día en 2000, el año en que dio muerte a 40 presos.