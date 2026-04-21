Incendios arrasan Florida y paralizan trenes de pasajeros

Más de 100 incendios forestales, avivados por condiciones de sequía "extrema" y "excepcional", han generado este martes una serie de alertas meteorológicas en Florida y han provocado la interrupción del servicio ferroviario de pasajeros, especialmente en el norte del estado.

De acuerdo con el Servicio Forestal de Florida, se contabilizan 114 incendios, de los cuales cerca de 50 permanecen activos, es decir, sin control. En conjunto, los siniestros han afectado 13,964 acres, equivalentes a unas 5,651 hectáreas.

La mayor concentración de incendios se localiza en el norte de Florida, en áreas cercanas a ciudades como Jacksonville y Gainesville, así como en el noreste, particularmente en la región conocida como el “Panhandle”, que limita con Alabama y Georgia.

Ante esta situación, oficinas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Miami, Tallahassee y Jacksonville han emitido alertas, destacando un “peligro crítico por fuego” en el noreste y un “riesgo elevado” en el resto del estado.

“Más tarde, las condiciones serán más secas a lo largo del interior y el occidente del sur de Florida, por lo que hay un Aviso de Clima de Incendio en efecto”, advirtió la oficina del NWS en Miami.

Interrupción ferroviaria y condiciones adversas

El impacto de las llamas en la infraestructura ferroviaria y las labores de los equipos de emergencia obligaron a la empresa Amtrak a suspender el servicio entre Jacksonville y Miami, en la ruta que conecta Nueva York con el sur de Florida.

Por su parte, el NWS en Jacksonville alertó que el riesgo persistirá debido a la baja humedad y los vientos costeros, factores que generan condiciones propicias para la propagación del fuego.

Las alertas se intensifican tras un incendio reciente en el condado de Collier, en el suroeste del estado, que obligó a miles de residentes a evacuar sus hogares.

Actualmente, más del 92 % del territorio de Florida enfrenta algún nivel de sequía, desde severa hasta excepcional, lo que ha derivado en alertas por escasez de agua en ciudades como Miami.

Además, decenas de condados, incluido Collier, han implementado prohibiciones de fogatas para prevenir nuevos incendios.

En lo que va de 2026, Estados Unidos registra un incremento significativo en incendios forestales.

Según datos del National Interagency Fire Center, se han reportado 20,915 siniestros que han afectado 1.74 millones de acres (más de 707,000 hectáreas), el doble del territorio impactado en el mismo periodo del año anterior.

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