Florida lleva a cabo su segunda ejecución de 2026 tras año

Este martes, el estado de Florida llevó a cabo la segunda ejecución del año en la prisión estatal, ubicada en Raiford, un pueblo al oeste de Jacksonville.

Se trata de Melvin Trotter, de 65 años, quien fue condenado por el asesinato de la dueña de una tienda de alimentación en 1986.

Esta es la segunda aplicación de la pena capital en 2026 en el estado, que el año pasado alcanzó un récord histórico con 19 ejecuciones.

Desde que se restableció la pena de muerte en 1976 en Estados Unidos, el tope anual de Florida era de ocho ejecuciones, alcanzadas en 1984 y 2014.

Para este año, hay programadas al menos 14 ejecuciones más en varios estados del país, según el Death Penalty Information Center.

Trotter fue condenado por el asesinato en primer grado de Virgie Langford, la dueña de una tienda de comestibles en Palmetto en 1986, a quien estranguló y apuñaló durante un robo.

Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP), que celebró una vigilia en las afueras de la prisión, señaló que la ejecución se produjo mientras la Corte Suprema de Estados Unidos analiza "serias preocupaciones sobre los reiterados incumplimientos de Florida en la aplicación de sus propios procedimientos de inyección letal".

La organización subrayó en un comunicado que Trotter presentaba importantes discapacidades intelectuales y cognitivas que limitaban su comprensión del proceso y su capacidad para colaborar en su defensa.

