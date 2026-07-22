Francia acumula 5,700 muertos por histórica ola de calor

La agencia de salud pública señaló que poco más de la mitad de las muertes inesperadas ocurrieron durante el período posterior a ese tramo más caluroso

Ante las arrasadoras temperaturas registradas en Europa, Francia acumuló este miércoles un total de 5,700 muertes durante la ola de calor registrada el mes pasado.

Autoridades sanitarias indicaron que las regiones afectadas por el calor del 17 de junio al 2 de julio registraron 21,674 muertes por todas las causas.

Aunque se tenían previstos alrededor de 15,910 decesos para esta temporada. Sin embargo, con la ola de calor se acumularon 5,764 más muertes de las esperadas.

La entidad precisó que esa mortalidad excesiva, con un 36% más de muertes de las que normalmente se habrían esperado, fue la más alta de cualquier ola de calor desde 2003.

Francia registró sus días más calurosos de la historia el 24 y el 25 de junio de este año, además de calor récord por la noche y temperaturas máximas que se dispararon muy por encima de los 40 °C en muchos lugares.

La agencia de salud pública señaló que poco más de la mitad de las muertes inesperadas ocurrieron durante y en el inmediato período posterior a ese tramo más caluroso, a lo largo de tres días, del 25 al 27 de junio.

“Este episodio sin precedentes, caracterizado por su inicio temprano, intensidad y duración, expuso a casi toda la población a un calor extremo durante un período en el que las actividades escolares y laborales aún estaban en pleno apogeo”, señaló la agencia.

En total, las temperaturas extremas que golpearon de forma excepcionalmente temprana y fuerte este año registraron bastante más de 10,000 muertes en el punto crítico.

En Francia, la región de París parece ser la más afectada, con 1,999 muertes no previstas, casi un 80% más de lo calculado sin una ola de calor, según la agencia de salud francesa.