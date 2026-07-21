La medida, respaldada por Emmanuel Macron, también restringe el uso de teléfonos móviles en escuelas secundarias y busca proteger a niños y adolescentes

Inicio / Internacional / Francia aprueba prohibir redes sociales para menores de 15 años

Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en aprobar una prohibición general para que menores de 15 años utilicen redes sociales.

Dicha medida fue avalada este martes por ambas cámaras del Parlamento y representa una de las iniciativas más importantes impulsadas por el presidente Emmanuel Macron en la recta final de su mandato.

La nueva legislación también contempla restricciones al uso de teléfonos móviles en escuelas secundarias y forma parte de una estrategia más amplia para reducir la exposición de niños y adolescentes a los riesgos del entorno digital.

La aprobación de la ley llega en medio de un intenso debate sobre los efectos de las redes sociales en la salud mental de los menores.

Diversos estudios y organismos franceses han advertido sobre el incremento de problemas relacionados con ansiedad, depresión, baja autoestima y exposición a contenidos vinculados con autolesiones, consumo de drogas y suicidio.

Uno de los casos que impulsó la discusión pública fue el de varias familias francesas que demandaron a TikTok tras la muerte de adolescentes, al considerar que existía una relación entre los contenidos consumidos en la plataforma y los problemas que enfrentaban los jóvenes.

La preocupación también ha sido respaldada por organizaciones de protección infantil y asociaciones de padres de familia.

Macron busca que entre en vigor en septiembre

El presidente Emmanuel Macron celebró la aprobación de la iniciativa y aseguró que Francia está tomando la delantera en Europa en materia de protección digital para menores.

El mandatario pretende que la ley entre en vigor antes del inicio del próximo ciclo escolar, programado para septiembre. Sin embargo, la norma todavía podría enfrentar una revisión constitucional que retrase su aplicación definitiva.

"Francia está liderando el camino en Europa en la protección de nuestros niños y nuestros adolescentes", afirmó Macron tras la votación.

¿Qué plataformas quedarán excluidas?

Cabe señalar que la legislación contempla excepciones para enciclopedias en línea, plataformas educativas, directorios científicos y otros espacios destinados al aprendizaje o la consulta de información.

El objetivo principal es limitar el acceso a redes sociales de entretenimiento y comunicación masiva, consideradas por las autoridades como las que presentan mayores riesgos para menores de edad.

Aunque la medida fue aprobada por amplia mayoría, especialistas reconocen que su implementación será uno de los mayores desafíos.

Las autoridades deberán establecer mecanismos para verificar la edad de los usuarios y determinar qué ocurrirá con las cuentas ya existentes de menores de 15 años.

Algunos sectores políticos, entre ellos legisladores de La Francia Insumisa, cuestionaron la viabilidad de la ley y advirtieron que podría generar problemas relacionados con la privacidad y el anonimato en internet.

Expertos en seguridad digital también señalan que será necesario definir cómo las plataformas tecnológicas verificarán la edad de sus usuarios sin vulnerar derechos fundamentales.

Cabe recordar que Australia fue pionera al aprobar restricciones para menores de 16 años en plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y X, imponiendo fuertes sanciones económicas a las empresas que incumplan las normas.

España, Dinamarca, Grecia y Reino Unido también analizan o impulsan medidas similares para limitar el acceso de menores a redes sociales.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha respaldado públicamente la necesidad de establecer controles más estrictos y recientemente pidió reducir la exposición digital de los niños.

Incluso un grupo de expertos de la Unión Europea recomendó impedir el acceso a redes sociales a menores de 13 años hasta que las compañías tecnológicas puedan demostrar que sus plataformas son seguras para ellos.