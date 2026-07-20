Francia busca prohibir redes sociales a menores de 15 años

El proyecto, respaldado por el presidente Emmanuel Macron, fue modificado tras observaciones de la Unión Europea y será sometido a votación definitiva

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Legisladores franceses alcanzaron un acuerdo para impulsar una ley que prohibiría el acceso a redes sociales a menores de 15 años, una medida que podría entrar en vigor antes del próximo ciclo escolar.

Dicha iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al uso intensivo de plataformas digitales.

Acuerdo de última hora en el Parlamento

El acuerdo fue alcanzado tras negociaciones entre integrantes de la Asamblea Nacional y el Senado, luego de que la Comisión Europea advirtiera que la versión inicial del proyecto no era completamente compatible con la legislación comunitaria.

Con las modificaciones realizadas, el texto será sometido a una votación final en ambas cámaras. De ser aprobado, Francia avanzará hacia una prohibición general del acceso a redes sociales para menores de 15 años, dejando a las autoridades europeas la responsabilidad de supervisar que las plataformas cumplan con las restricciones de edad.

Además, la propuesta contempla excepciones para enciclopedias digitales, directorios educativos y científicos, así como plataformas relacionadas con el desarrollo y el intercambio de software de código abierto.

Macron respalda la medida

El presidente Emmanuel Macron ha respaldado públicamente la iniciativa y la considera una de las reformas más importantes de la etapa final de su mandato.

Además de limitar el acceso a redes sociales, el proyecto también contempla restricciones al uso de teléfonos móviles en escuelas secundarias, como parte de una política enfocada en reducir distracciones y fortalecer el entorno educativo.

Aunque el proyecto sea aprobado esta semana, la legislación europea obliga a cumplir un periodo de notificación que impediría su entrada en vigor antes del 10 de agosto.

La propuesta llega respaldada por datos que reflejan el uso masivo de dispositivos móviles entre los jóvenes franceses.

De acuerdo con organismos sanitarios del país, uno de cada dos adolescentes pasa entre dos y cinco horas al día utilizando un teléfono inteligente.

Además, alrededor del 90 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 17 años accede diariamente a internet desde estos dispositivos, mientras que el 58 por ciento los utiliza principalmente para redes sociales.

Especialistas han advertido sobre efectos relacionados con baja autoestima, ansiedad, exposición a contenidos peligrosos y conductas de riesgo vinculadas con autolesiones, consumo de drogas y suicidio.

En Francia incluso existen procesos judiciales contra TikTok impulsados por familias que atribuyen suicidios de adolescentes a contenidos difundidos dentro de la plataforma.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido establecer límites más estrictos para proteger a niños y adolescentes en internet. Un grupo de expertos de la Unión Europea incluso recomendó prohibir el acceso a redes sociales a menores de 13 años hasta que las compañías tecnológicas demuestren que sus plataformas son seguras.

Países como Australia, Reino Unido, Turquía e Indonesia ya han impulsado restricciones similares para plataformas como TikTok, Instagram y YouTube.

Europa prepara nuevas regulaciones

Mientras Francia acelera su propuesta, la Comisión Europea analiza medidas que podrían aplicarse en los 27 países miembros del bloque.