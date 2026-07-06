Respalda Macron pronunciamiento de Mbappé a senadora paraguaya

El presidente de Francia respaldó a Kylian Mbappé tras los comentarios racistas de una senadora paraguaya; la Federación Francesa denunciará el caso

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó este martes su respaldo al delantero Kylian Mbappé tras los comentarios racistas realizados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla, luego de la eliminación de Paraguay ante Francia por 1-0 en los octavos de final del Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, Macron defendió al capitán de la selección francesa y condenó las expresiones discriminatorias.

"Un gol más para Kylian Mbappé. Contra el racismo esta vez. Todo mi apoyo. Cuando las palabras ensucian, nuestros valores responden: dignidad, respeto, fraternidad", escribió el mandatario francés.

Un but de plus pour Kylian Mbappé. Contre le racisme cette fois. Tout mon soutien. Quand les mots salissent, nos valeurs répondent : dignité, respect, fraternité. @KMbappe 👏 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 6, 2026

La controversia comenzó después de que Amarilla publicara varios mensajes en la red social X con expresiones ofensivas dirigidas a Mbappé, en las que hizo referencia a su origen familiar y cuestionó su identidad como ciudadano francés.

El delantero del Real Madrid respondió públicamente a la legisladora, a quien calificó como una "mujer despreciable e indigna de su cargo", además de señalar que sus declaraciones no representan al pueblo paraguayo.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Paraguay condena los comentarios de la senadora

El Palacio del Elíseo informó que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, comunicó personalmente a Macron su rechazo a las declaraciones de la senadora, en una postura que coincide con la expresada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Paraguay.

Por su parte, la Federación Francesa de Futbol (FFF) anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía por considerar que los mensajes difundidos por Amarilla constituyen expresiones racistas.

"Estas declaraciones son delictivas y condenables. Deben ser perseguidas aquí como en cualquier otro lugar", señaló la FFF en un comunicado.

COMMUNIQUÉ DE LA FFF :



Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme… pic.twitter.com/AMVDvfrrYD — FFF (@FFF) July 6, 2026

La federación también manifestó su respaldo a Mbappé, al resto de los integrantes de la selección francesa y a todas las víctimas de discriminación.