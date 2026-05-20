Spurs y Pelicans jugarán en París y Manchester

La NBA confirmó que los San Antonio Spurs y los New Orleans Pelicans disputarán dos encuentros de temporada regular en Europa durante enero de 2027.

El primero de los partidos se celebrará el 14 de enero en el Accor Arena de París, Francia, mientras que el segundo se llevará a cabo el 17 de enero en el Co-op Live de Manchester, Inglaterra.

Pelicans basketball is coming to Europe 🌍



New Orleans & San Antonio will play regular-season games in Paris, France, on Jan. 14, 2027, and in Manchester, England, on Jan. 17, 2027, as part of the league’s multiyear slate of regular-season games in Europe! 🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/7XNW0YDUB1 — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) May 20, 2026

NBA fortalece presencia en Europa

Los encuentros forman parte de la estrategia internacional de la liga estadounidense, que desde 2026 retomó la celebración de partidos oficiales en distintas ciudades europeas.

París albergará así el decimosexto juego de la NBA en territorio francés y el sexto de temporada regular en la capital gala desde la llegada de la liga al país en 1991.

Por su parte, Inglaterra recibirá por vigésima ocasión un evento de la NBA y será apenas la segunda vez que Manchester sea sede de un partido oficial de temporada regular.

¡Novedades! ¡Apunta las fechas!



Doble partido SPURS 🆚 PELICANS.



🇫🇷 14 de enero de 2027, PARÍS.

◾️Info y registro para entradas: https://t.co/Br11y3JyQ8



🇬🇧 17 de enero de 2027, MANCHESTER.

◾️Info y registro para entradas: https://t.co/nmBsf05sJF#NBAParis | #NBAManchester pic.twitter.com/ewQk4dcTaE — NBASpain (@NBAspain) May 20, 2026

George Aivazoglou, director general de la NBA para Europa y Oriente Medio, destacó que el crecimiento del baloncesto en el continente ha impulsado la expansión de la liga.

Los Spurs llegarán a Europa con el francés Victor Wembanyama como principal figura del equipo texano.

La franquicia de San Antonio disputará su décimo y undécimo partido en suelo europeo, incluyendo el sexto en Francia y el primero en Inglaterra.

Mientras tanto, los Pelicans contarán con jugadores como Zion Williamson y Dejounte Murray, en lo que representará su primera experiencia oficial tanto en Francia como en Inglaterra.

Habrá actividades sociales y juveniles

Además de los encuentros, la NBA y ambas organizaciones realizarán programas comunitarios enfocados en salud, bienestar y sostenibilidad mediante iniciativas de “NBA Cares”.

También se organizarán clínicas para jóvenes, programas de formación para entrenadores y árbitros, así como dinámicas interactivas dirigidas a aficionados europeos.

Los partidos serán transmitidos en vivo para más de 200 países y territorios alrededor del mundo.

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