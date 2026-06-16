G7 acuerda reforzar seguridad para combatir el narcotráfico

Los líderes del G7 aprobaron este martes una declaración conjunta, respaldada también por Brasil y Corea del Sur, para intensificar la lucha contra el narcotráfico, con especial énfasis en el fortalecimiento de la seguridad marítima y portuaria, considerada una de las principales vías utilizadas por las organizaciones criminales.

"Reconocemos que el transporte marítimo es la principal vía del tráfico mundial de drogas y de precursores químicos. Sobre la base de los avances logrados durante la presidencia canadiense, nos comprometemos a reforzar nuestros esfuerzos para intensificar la cooperación marítima con el fin de interceptar un mayor número de cargamentos ilícitos y fortalecer la resiliencia de los puertos marítimos y de las cadenas globales de suministro frente al tráfico de drogas y precursores químicos", afirma la declaración.

Crearán red internacional de puertos contra el tráfico de drogas

Como medida central, el G7 anunció la creación de una Red G7+ de Puertos para Combatir el Narcotráfico, una iniciativa que buscará fortalecer la coordinación entre los principales puertos marítimos de los países miembros y sus socios.

"Esta iniciativa G7+ buscará mejorar la coordinación, el intercambio de información y la implementación de mejores prácticas, incluso mediante posibles visitas conjuntas sobre el terreno a autoridades portuarias y organismos de seguridad, basándose en regulaciones internacionales como el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias de la Organización Marítima Internacional y en iniciativas del G7", señala el acuerdo.

La red facilitará el intercambio de información, la adopción de mejores prácticas de seguridad y la realización de visitas conjuntas entre autoridades portuarias y organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Además, los líderes recomendaron a los ministros competentes implementar esta red antes de noviembre de 2026 y reforzar la seguridad de los puertos frente al tráfico de drogas y precursores químicos, con especial énfasis en ampliar la cooperación con el sector privado y elevar los estándares de seguridad portuaria y marítima.

Buscan frenar infiltración del crimen organizado

La declaración también contempla contrarrestar "de manera decidida" la infiltración de instituciones públicas y privadas legítimas por redes criminales, al considerar que esta amenaza "se está convirtiendo en un componente central del modelo económico utilizado con frecuencia por los grupos de delincuencia organizada transnacional".

Asimismo, los líderes se comprometieron a trabajar conjuntamente con socios internacionales y regionales para fortalecer el enfoque colectivo frente al consumo, la producción y el tráfico de drogas. Según el comunicado, esto incluye "sistemas de alerta temprana sobre consumo y tráfico de drogas, contribuyendo a una mejor preparación y a respuestas basadas en evidencia".

También combatirán lavado de dinero y financiamiento ilícito

La declaración concluye con el compromiso de combatir otras formas de delincuencia organizada transnacional y los flujos financieros ilícitos asociados al narcotráfico, incluida la trata de personas, así como actividades como el fraude, la corrupción, el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros flujos financieros ilegales.

"Nos comprometemos a desmantelar la infraestructura económica que facilita estas actividades ilícitas mediante el fortalecimiento de las investigaciones financieras destinadas a rastrear, congelar, incautar y decomisar los productos y activos vinculados a estos delitos, incluidos los activos virtuales".

Con este acuerdo, las principales economías del mundo buscan fortalecer la cooperación internacional para frenar el tráfico de drogas, proteger las cadenas globales de suministro y debilitar las estructuras financieras que sostienen a las organizaciones criminales transnacionales.

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