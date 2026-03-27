G7 exige terminar con ataques contra residentes en Medio Oriente

Ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete (G7) exigieron este viernes en una declaración conjunta el fin de los ataques contra civiles e infraestructuras en Medio Oriente.

"La declaración llama a un cese inmediato de los ataques contra la población civil y las infraestructuras. Nada justifica atacar deliberadamente a civiles en conflictos armados ni llevar a cabo ataques contra instalaciones diplomáticas"

La declaración del grupo, suscrita también por la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reafirma la "necesidad absoluta" de restablecer de forma permanente la libertad de navegación "libre y segura" en el estrecho de Ormuz.

En el texto facilitado, no se menciona la palabra guerra, sino que se habla de "situación" en Irán y Medio Oriente, cuando se cumple casi un mes del inicio, el 28 de febrero, de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Asimismo, la importancia de mitigar las consecuencias del conflicto para los países socios de la región, las poblaciones civiles y las infraestructuras críticas, e insistieron en la necesidad de reforzar la coordinación de la ayuda humanitaria.

EUA no descarta desviar envíos de armas a Ucrania

Estados Unidos no descarta desviar envíos de armas inicialmente destinados a Ucrania para cubrir sus propias necesidades en el contexto de la guerra contra Irán.

"Nada ha sido desviado todavía, pero podría ocurrir", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó que Washington priorizará sus propios intereses.

"Si necesitamos algo para Estados Unidos y es estadounidense, lo mantendremos primero para Estados Unidos", dijo.

En la sesión de trabajo sobre Ucrania celebrada este viernes entre los jefes de la diplomacia del G7 conformada por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Japón, Rubio garantizó el compromiso de su país en tratar de buscar una salida negociada a la guerra de Rusia.

"Hoy, en la cumbre del G7, reiteré que el presidente (Donald) Trump está comprometido a alcanzar un alto el fuego y una solución negociada a la guerra entre Rusia y Ucrania lo antes posible".

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