Ucrania amplió su campaña de ataques de larga distancia con operaciones de drones cada vez más frecuentes dentro de Rusia

Inicio / Internacional / Zelensky se reunirá con Andy Burnham en su visita a Reino Unido

El presidente Volodímir Zelensky pretende destacar el apoyo “inquebrantable” de Reino Unido a Ucrania durante su reunión prevista con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham.

Este viaje es el primero de un líder extranjero desde que Burnham tomó su cargo como primer ministro del Reino Unido. Su predecesor, Keir Starmer, estuvo en Kiev hace menos de dos semanas en su último viaje al extranjero antes de dejar el puesto.

Dicha visita se produce un día antes de que se espere que Zelensky se reúna con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Se prevé que ambos líderes se reúnan con más de 200 militares ucranianos que han pasado las últimas tres semanas en Reino Unido, después de participar en ejercicios de capacitación.

Reino Unido proporcionará propiedad intelectual para interferir en defensas rusas

Ucrania amplió su campaña de ataques de larga distancia con operaciones de drones cada vez más frecuentes dentro de Rusia, que han tenido como objetivo instalaciones petroleras, fábricas militares y centros logísticos.

“Rusia no debe tener ninguna duda sobre nuestra determinación, y no daremos marcha atrás hasta lograr una paz duradera y justa para Ucrania”, afirmó Burnham.

Reino Unido proporcionará a Ucrania la propiedad intelectual que sustenta su nuevo sistema de guerra electrónica “Stone Cloak”, capaz de interferir las defensas antiaéreas rusas para impedir que se detecten drones.

Burnham será el quinto primer ministro británico que trata con el presidente ucraniano desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Andy Burnham asume como primer ministro del Reino Unido

Andy Burnham asumió este lunes como primer ministro del Reino Unido, horas después de que Keir Starmer presentara formalmente su renuncia al cargo. El nuevo líder laborista aseguró que su principal objetivo será recuperar la estabilidad del país y ofrecer soluciones al costo de vida.

Tras ser designado por el rey Carlos III para formar gobierno, Burnham llegó al número 10 de Downing Street, donde pronunció su primer discurso como jefe del Ejecutivo y prometió un cambio de rumbo para el país.