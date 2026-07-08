De acuerdo con el último balance oficial de este martes, la cifra de muertos por los terremotos ascendió a 3,685 personas

Inicio / Internacional / Más de 16,600 personas permanecen en campamentos en Venezuela

Al menos 16,686 personas se encuentran alojadas en los más de 80 campamentos habilitados por el Gobierno de Venezuela tras el doble sismo registrado hace unos días.

A través de redes sociales, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, detalló que estos espacios cuentan con una capacidad de 22,477 plazas.

El estado más devastado por los terremotos, La Guaira, cuenta con la mayor cantidad de personas albergadas, con 10,469 en tan solo 26 campamentos transitorios, de los cuales seis de ellos se mantienen en proceso de ampliación.

Entre tanto, en la capital venezolana hay 5,046 personas en los 39 campamentos instalados, mientras que en el estado Miranda hay 1,171 personas.

Según el último balance oficial de este martes, la cifra de muertos por los terremotos subió a 3,685.

Este lunes se reanudaron las clases escolares en 18 de los 24 estados del país que no fueron afectados por los terremotos, mientras que las labores de remoción continúan en los edificios colapsados para llevar a cabo la recuperación de los cuerpos.

Este doble terremoto es considerado el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.

Suben a 3,685 muertos y 16,740 heridos por sismos en Venezuela

La cifra de personas fallecidas por el doble terremoto registrado en Venezuela ascendió a 3,685 muertos y 16,740 heridos.

Países como Francia, Portugal y China continúan enviando ayuda humanitaria a la devastada Venezuela, donde un retén de 200 mineros se ha sumado a las labores de búsqueda.