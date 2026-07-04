Una parte importante de la relación que existe por la cercanía con Estados Unidos, el mandatario estatal resaltó la relación económica que existe entre ambos

Inicio / Nuevo León / Gobernador dedica mensaje a Estados Unidos por el 4 de julio

En el marco del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dedicó un mensaje para el pueblo del país vecino, con el que el norte del país tiene una relación especial.

"Hoy se conmemoran 250 años de la Independencia de Estados Unidos de América y desde Nuevo León deseamos que tengan una gran celebración.

Una parte importante de la relación que existe por la cercanía con Estados Unidos, el mandatario estatal resaltó la relación económica que existe entre ambos y con la cual se ha fomentado el crecimiento mutuo.

Más que vecinos fronterizos, somos socios estratégicos. Hemos consolidado una hermandad para impulsar el comercio, la inversión y el desarrollo en nuestra región, así como un constante intercambio cultural. Por eso les deseamos un feliz 4 de julio.

Finalmente, deseó suerte a la selección de las barras y estrellas para su partido de los octavod de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde se medirán a Bélgica.