Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_17_T113252_649_1834f9dcf3
Internacional

Protestas en Dinamarca por amenaza de Trump a Groenlandia

Miles se manifestaron en Copenhague y otras ciudades para exigir que Estados Unidos respete la autodeterminación de Groenlandia

  • 17
  • Enero
    2026

Copenhague. Miles de personas se manifestaron este sábado en distintas ciudades de Dinamarca en solidaridad con Groenlandia, luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible anexión de la isla ártica.

Rechazo a la postura de EUA

Trump ha sostenido que Groenlandia es clave para la seguridad estadounidense por su posición estratégica y sus recursos minerales, e incluso no ha descartado el uso de la fuerza para tomar control del territorio.

Estas afirmaciones han generado una fuerte reacción en Europa y una crisis diplomática entre Washington y Copenhague.

EH UNA FOTO - 2026-01-17T113332.851.jpg

Marcha en la capital

En la plaza del Ayuntamiento de Copenhague, los manifestantes corearon “Groenlandia no está en venta” y “Manos fuera de Groenlandia”, portando la bandera groenlandesa, la Erfalasorput, antes de marchar hacia la embajada estadounidense.

"Estoy muy agradecida por el enorme apoyo que recibimos los groenlandeses (...) también estamos enviando un mensaje al mundo de que todos deben despertar", declaró Julie Rademacher, presidenta de Uagut, organización de groenlandeses en Dinamarca.

07d498d4-50a9-4453-be0d-bad7dbdeab13_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg

También se registraron protestas en otras regiones del país y se prevén movilizaciones en Nuuk, capital de Groenlandia.

Países europeos enviaron recientemente personal militar a la isla a solicitud de Dinamarca, en medio del aumento de la tensión internacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_ue_eua_96ac6c8787
Reportan que la UE prepara una respuesta para Trump
Obsequios_Premio_Nobel_d3e3cf59cc
Estos obsequios recibe un galardonado con Premio Nobel de la Paz
donald_trump_baila_gasolina_daddy_yankee_eua_precio_bajo_ebb8e6e020
Trump baja el precio de la gasolina y celebra con Daddy Yankee
publicidad

Últimas Noticias

inter_elecciones_portugal_a51483adaa
Portugal se encamina a una segunda vuelta entre Seguro y Ventura
Whats_App_Image_2026_01_18_at_8_28_33_PM_037061fe54
Regios aprovechan el sol y llenan el Centro pese al frente frío
frio_santiago_8_grados_18_de_enero_241f2f9c10
Amanece la Sierra de Santiago a -8 grados centígrados
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
EH_FOTO_VERTICAL_4_e9a75d52a6
Regiomontanos son ayudados bajo el programa "Maneja Seguro"
publicidad
×