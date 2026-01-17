Protestas en Dinamarca por amenaza de Trump a Groenlandia

Copenhague. Miles de personas se manifestaron este sábado en distintas ciudades de Dinamarca en solidaridad con Groenlandia, luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible anexión de la isla ártica.

Rechazo a la postura de EUA

Trump ha sostenido que Groenlandia es clave para la seguridad estadounidense por su posición estratégica y sus recursos minerales, e incluso no ha descartado el uso de la fuerza para tomar control del territorio.

Estas afirmaciones han generado una fuerte reacción en Europa y una crisis diplomática entre Washington y Copenhague.

Marcha en la capital

En la plaza del Ayuntamiento de Copenhague, los manifestantes corearon “Groenlandia no está en venta” y “Manos fuera de Groenlandia”, portando la bandera groenlandesa, la Erfalasorput, antes de marchar hacia la embajada estadounidense.

"Estoy muy agradecida por el enorme apoyo que recibimos los groenlandeses (...) también estamos enviando un mensaje al mundo de que todos deben despertar", declaró Julie Rademacher, presidenta de Uagut, organización de groenlandeses en Dinamarca.

También se registraron protestas en otras regiones del país y se prevén movilizaciones en Nuuk, capital de Groenlandia.

Países europeos enviaron recientemente personal militar a la isla a solicitud de Dinamarca, en medio del aumento de la tensión internacional.

