Internacional

Groenlandia rechaza anexión a EUA tras nuevas amenazas de Trump

Groenlandia descartó integrarse a Estados Unidos luego de que Donald Trump reiterara amenazas de usar la fuerza para anexionar la isla

  • 10
  • Enero
    2026

Groenlandia rechazó de forma categórica la idea de convertirse en un territorio de Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump volviera a amenazar con el uso de la fuerza para anexionar la isla, un territorio autónomo de Dinamarca rico en minerales y estratégico en el Ártico.

El mandatario estadounidense ha insistido en que el control de Groenlandia es “crucial” para la seguridad nacional de su país, ante el incremento de la actividad militar de Rusia y China en la región.

Trump insiste en controlar la isla

El viernes, durante una reunión con directivos de la industria petrolera centrada en la explotación del crudo venezolano, Trump advirtió que logrará su objetivo en Groenlandia “por las buenas o por las malas”.

La declaración provocó una respuesta inmediata de los líderes de los cinco partidos representados en el Parlamento groenlandés, quienes difundieron un posicionamiento conjunto.

“No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses”, afirmaron, subrayando que el futuro del territorio debe ser decidido únicamente por su población.

Rechazo político y social

El documento fue respaldado tanto por los partidos que conforman el gobierno como por la principal fuerza de oposición, que incluso promueve una independencia acelerada de Dinamarca.

En las calles de Nuuk, capital de Groenlandia, el rechazo también es evidente. Julius Nielsen, pescador de 48 años, aseguró que no desean volver a ser colonia.

“Ya lo fuimos durante muchos años. No queremos repetir esa historia”, señaló.

Por su parte, Inaluk Pedersen, vendedora de 21 años, afirmó que la relación con Dinamarca funciona, pero consideró que la injerencia de Estados Unidos “perturba la confianza”.

Tensión internacional y OTAN

Las amenazas de Trump han generado alarma en Dinamarca y entre otros aliados europeos. De acuerdo con un sondeo de la agencia danesa Ritzau, 38.3% de los daneses cree que Estados Unidos podría invadir Groenlandia durante la presidencia de Trump.

EH UNA FOTO - 2026-01-10T132216.391.jpg

Desde la Casa Blanca no se ha descartado la opción militar y se ha señalado que el presidente analiza “activamente” la posibilidad de comprar la isla. Trump reiteró que no permitirá que Rusia o China “ocupen Groenlandia”, aunque ninguno de esos países ha reclamado el territorio.

El canciller danés, Lars Løkke Rasmussen, rechazó los argumentos de Washington sobre una supuesta expansión china en la isla.

Riesgo para la Alianza Atlántica

Desde 1951 existe un acuerdo de Defensa entre Estados Unidos y Dinamarca que permite la presencia militar estadounidense en Groenlandia. Sin embargo, una anexión rompería el equilibrio de la OTAN, advirtió la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

En este contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunirá la próxima semana con autoridades de Dinamarca y Groenlandia para abordar la situación.

Según un sondeo publicado en enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se opone a formar parte de Estados Unidos, mientras que solo el 6% apoya esa posibilidad.


