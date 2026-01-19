Podcast
Internacional

Trump se distancia del discurso de paz tras no ganar el Nobel

El presidente de Estados Unidos afirmó que ya no se siente obligado a priorizar la paz y reiteró su interés en controlar Groenlandia

El presidente estadunidense, Donald Trump, aseguró que ya no se siente obligado a pensar “sólo en la paz” después de no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, según un mensaje difundido este lunes en diversos medios internacionales.

La declaración fue dirigida al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, país donde se entrega el galardón, aunque la decisión no corresponde al gobierno noruego.

Reclamo por el Nobel y mensaje a Noruega

“Teniendo en cuenta que su país decidió no darme el premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras o más, ya no me siento obligado a pensar sólo en la paz”, escribió Trump en el mensaje confirmado por la oficina del primer ministro.

El mandatario agregó que, aunque la paz seguirá siendo un criterio “predominante”, ahora dará mayor prioridad a lo que considere conveniente para Estados Unidos.

Groenlandia, un punto central

En el mismo mensaje, Trump reiteró su interés en controlar Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca que ha rechazado de manera categórica dicha posibilidad.

“El mundo no estará seguro a menos que tengamos un Control Total y Completo sobre Groenlandia”, señaló el presidente.

Respuesta del primer ministro noruego

Store respondió que el Premio Nobel de la Paz es otorgado por un comité independiente y no por el gobierno de Noruega.

“He explicado con claridad, y también al presidente Trump, que como es bien sabido el premio es otorgado por un comité Nobel independiente”, indicó en un comunicado.

Trump ha manifestado en diversas ocasiones su inconformidad por no haber obtenido el Nobel, que el año pasado fue concedido a la venezolana María Corina Machado.


