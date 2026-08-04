Guatemala alerta sobre incremento de actividad en volcán de Fuego

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres afirmó que por este hecho, se emitió la orden de desalojar el área

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Autoridades de Guatemala se mantenían en alerta el martes por la erupción del Volcán de Fuego que comenzó la víspera y que obligó a evacuar a cientos de personas que habitan en las faldas del coloso.

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), Claudinne Ogaldes, afirmó que la actividad en el volcán sigue en aumento, por lo que se mantiene la orden de desalojar el área.

“Se han evacuado a unas 659 personas de ocho comunidades que habitan alrededor del volcán y enviado a ocho albergues en los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango”, dijo Ogaldes

Agregó que se espera que en el transcurso del día se evacúe a unas 10 comunidades más.

¿Cómo es el Volcán de Fuego, uno de los más activos de Guatemala?

El Volcán de Fuego cuenta con una altura de 3,768 metros, por lo que se considera un estratovolcán. Este volcán está ubicado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez en la zona sur y centro del país.

Durante la madrugada, el coloso mostraba toda su fuerza lanzando humo, ceniza y lava hasta unos 300 metros de altura, según las autoridades.

La secretaria explicó que la ceniza ha alcanzado a la zona suroeste del país y podría afectar plantaciones, personas y animales.

“Le pido a la población, especialmente a las comunidades alrededor del volcán, que acaten las recomendaciones de evacuar. Si no quieren ir a albergues donde hay comida caliente, insumos para ser atendidos, pueden irse a casas de sus familias, pero deben salir del lugar”, enfatizó.

La ruta que circula cerca del volcán fue cerrada y el Ministerio de Educación suspendió las clases en al menos tres municipios.