Internacional

Anuncian Argentina y EUA acuerdo comercial de amplio alcance

La Casa Blanca había impulsado marcos similares con Ecuador, Guatemala y El Salvador, como parte de un plan para facilitar la venta de productos industriales

  • 05
  • Febrero
    2026

Pacto impulsa apertura económica y refuerza alianza Milei–Trump

Argentina y EUA anunciaron un acuerdo comercial de amplio alcance que representa un impulso político para el presidente argentino Javier Milei, en medio de su estrategia de apertura económica, y que al mismo tiempo refleja su estrecha relación con el mandatario estadounidense Donald Trump.

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, confirmó la firma del pacto tras una reunión en Washington, donde publicó en redes sociales una fotografía junto a diplomáticos argentinos.

‘Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del representante comercial de Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo’, escribió. La Oficina del Representante Comercial de EUA también confirmó el convenio.

Concesiones clave para el mercado argentino

Desde noviembre pasado, ambos países habían establecido un marco preliminar del acuerdo, en el que Argentina se comprometía a aliviar restricciones a una amplia gama de importaciones estadounidenses, entre ellas ganado, lácteos, medicamentos, productos químicos, maquinaria, dispositivos médicos y vehículos.

Estas medidas generaron inquietud entre industrias locales argentinas, históricamente protegidas por altos aranceles, que ahora enfrentan el reto de competir con fabricantes de EUA.

Por su parte, EUA eliminaría aranceles recíprocos sobre importaciones de ciertos recursos naturales no disponibles en su territorio e ingredientes farmacéuticos provenientes de Argentina.

Parte de una estrategia regional de EUA

La Casa Blanca había impulsado marcos similares con Ecuador, Guatemala y El Salvador, como parte de un plan para facilitar la venta de productos industriales y agrícolas estadounidenses en América Latina y reducir costos para consumidores en su país.

Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos de la versión final del acuerdo firmado este jueves.

Relación política y respaldo financiero previo

El acuerdo se suma a una serie de acciones que han consolidado la relación entre Trump y Milei. El mandatario argentino ha alineado su política exterior con EUA, recibiendo elogios del presidente estadounidense por la estabilización económica de Argentina.

Trump respaldó el programa fiscal de Milei mediante la extensión de una línea de crédito de 20 mil millones de dólares, además de la compra directa de bonos argentinos en dólares que en su momento fueron calificados como de alto riesgo.

Milei tiene previsto asistir la próxima semana a una gala en la finca de Trump en Florida.

Críticas en el ámbito político estadounidense

Estas decisiones generaron críticas tanto en sectores republicanos como demócratas en EUA. Parte de la base de seguidores de Trump cuestionó la pertinencia de apoyar financieramente a un país con poca relevancia estratégica y que compite con exportaciones agrícolas estadounidenses.

Por su parte, legisladores demócratas señalaron que se trata de un uso político de recursos públicos. La senadora Elizabeth Warren, integrante de la Comisión Bancaria del Senado, solicitó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconsiderar la continuidad de la línea de crédito.

En una carta, Warren advirtió que el apoyo financiero, planteado originalmente como temporal y urgente, podría estarse convirtiendo en un respaldo prolongado.


