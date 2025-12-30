Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_30_T143546_794_98e725188c
Nacional

Cancela SRE cargo Cónsul Honorario de Guatemala a Rocha Cantú

La SRE canceló el nombramiento de Raúl Rocha Cantú como Cónsul Honorario en Guatemala, en medio de procesos penales y una orden de aprehensión vigente

  • 30
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) canceló oficialmente el cargo de Raúl Rocha Cantú como Cónsul Honorario de Guatemala.

El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este lunes 29 de diciembre, con la autorización de Roberto Velasco, encargado del despacho de la Cancillería.

De acuerdo con el documento, la cancelación se realizó luego de que el Gobierno de Guatemala diera por terminadas las funciones que Rocha Cantú ejercía desde junio de 2022.

Proceso legal en curso

La decisión ocurre en medio de la situación legal del empresario, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) revocara el criterio de oportunidad que le había sido concedido como testigo colaborador, al señalar un presunto incumplimiento en sus comparecencias.

G62lUc8WUAA80va.jfif

Rocha Cantú promovió un amparo para impugnar dicha revocación, y un juez federal determinó que la medida no surtirá efectos mientras se analiza la legalidad del procedimiento.

Orden de aprehensión vigente

A mediados de diciembre, un juez federal emitió una nueva orden de aprehensión contra el copropietario de Miss Universo, al considerarlo prófugo de la justicia.

G8gJNw2XYAA220k.jfif

La FGR lo acusa de delincuencia organizada, contrabando de combustible, tráfico de armas y presuntos vínculos con grupos criminales.

Señalamientos y polémica

El caso cobró notoriedad luego de que Rocha Cantú fuera captado en un hotel de lujo en París, pese a la orden de captura en México, lo que generó críticas en redes sociales.

Las autoridades federales sostienen que existe riesgo de fuga debido a su poder económico y a activos dentro y fuera del país.

La FGR reiteró que las investigaciones continúan conforme al marco legal y que se informará a la opinión pública sobre cualquier avance relevante, mientras se mantiene activa la búsqueda del empresario.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_zohran_mamdani_86ce2acb16
Zohran Mamdani jurará como alcalde de NY sobre un Corán
AP_25365700731078_49c2583c60
El mundo recibe 2026 entre festejos, duelo y alta seguridad
AP_25365771457653_13dcf8882d
Trump deja el plan de enviar a la GN a varias ciudades, por ahora
publicidad

Últimas Noticias

bomberos_trabajando_en_sierra_9993946a74
Incendio forestal se presenta en el último día del año en Arteaga
thumbnail_Whats_App_Image_2025_12_31_at_8_29_18_PM_1_091d0af42f_333c9447c5
Diputado Alberto Hurtado organiza despedida de fin de año
escena_mtv_eb8e9f65f1
Culmina la programación de MTV con estas canciones
publicidad

Más Vistas

que_bancos_abriran_el_31_y_1_de_enero_494e693f19
¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
publicidad
×