Cancela SRE cargo Cónsul Honorario de Guatemala a Rocha Cantú

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) canceló oficialmente el cargo de Raúl Rocha Cantú como Cónsul Honorario de Guatemala.

El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este lunes 29 de diciembre, con la autorización de Roberto Velasco, encargado del despacho de la Cancillería.

De acuerdo con el documento, la cancelación se realizó luego de que el Gobierno de Guatemala diera por terminadas las funciones que Rocha Cantú ejercía desde junio de 2022.

Proceso legal en curso

La decisión ocurre en medio de la situación legal del empresario, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) revocara el criterio de oportunidad que le había sido concedido como testigo colaborador, al señalar un presunto incumplimiento en sus comparecencias.

Rocha Cantú promovió un amparo para impugnar dicha revocación, y un juez federal determinó que la medida no surtirá efectos mientras se analiza la legalidad del procedimiento.

Orden de aprehensión vigente

A mediados de diciembre, un juez federal emitió una nueva orden de aprehensión contra el copropietario de Miss Universo, al considerarlo prófugo de la justicia.

La FGR lo acusa de delincuencia organizada, contrabando de combustible, tráfico de armas y presuntos vínculos con grupos criminales.

Señalamientos y polémica

El caso cobró notoriedad luego de que Rocha Cantú fuera captado en un hotel de lujo en París, pese a la orden de captura en México, lo que generó críticas en redes sociales.

Las autoridades federales sostienen que existe riesgo de fuga debido a su poder económico y a activos dentro y fuera del país.

La FGR reiteró que las investigaciones continúan conforme al marco legal y que se informará a la opinión pública sobre cualquier avance relevante, mientras se mantiene activa la búsqueda del empresario.

