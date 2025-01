Ha vuelto: Donald Trump estrena cuenta oficial en la plataforma X

El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, este lunes, llegó con un discurso en el que prometía una nueva era dorada, en palabras del ya presidente, para el país, este regreso vino acompañado de su nueva cuenta oficial en la plataforma X, red social de su partidario y compañero de campaña Elon Musk.

Fue el mismo Musk quien, a través de una publicación, informó como fue nuevamente habilitada la cuenta del recién nombrado presidente estadounidense con el nombre de usuario President Donald J. Trump (@POTUS).

The Return of the King pic.twitter.com/CjaRrXH7k9