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Internacional

Trump habría hecho que Netanyahu aplace respuesta contra Irán

Según una fuente del gobierno estadounidense Trump solicitó aplazar cualquier contraataque luego del lanzamiento de misiles iraníes registrado este domingo

  • 07
  • Junio
    2026

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habría aceptado de manera parcial posponer una eventual respuesta militar contra Irán tras una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acuerdo con un reporte publicado por el medio Axios.

Según una fuente del gobierno estadounidense citada de manera anónima, Trump solicitó a Netanyahu aplazar cualquier contraataque luego del lanzamiento de misiles iraníes registrado este domingo, al considerar que existe una posibilidad real de alcanzar un acuerdo diplomático.

Trump busca ganar tiempo para un posible acuerdo

De acuerdo con el funcionario citado por Axios, el mandatario estadounidense insistió en que las negociaciones con Irán se encuentran en una etapa avanzada y que una acción militar israelí podría poner en riesgo cualquier avance.

"Pensamos que el presidente compró algo de tiempo. Él es muy insistente en que estamos cerca de un acuerdo con Irán. No pienso que algo sea inminente en términos de un bombardeo israelí", señaló la fuente.

El mismo funcionario aseguró que Netanyahu inicialmente mostró resistencia a la petición, aunque finalmente habría aceptado posponer la respuesta, en lo que describió como una "pseudo-aceptación".

Trump asegura que él toma las decisiones

Horas antes, en declaraciones al diario Financial Times, Donald Trump afirmó que el gobierno israelí terminará aceptando el acuerdo que Washington logre negociar con Teherán.

"Él no tendrá ninguna otra opción. Yo tomo las decisiones. Yo tomo todas las decisiones. Él no toma las decisiones", expresó el presidente estadounidense al referirse a Netanyahu.

Trump también aseguró que, tras varios meses de conflicto, considera que es momento de poner fin a la escalada militar mediante una solución negociada.

Israel interceptó los misiles lanzados por Irán

El Ejército israelí informó que logró interceptar todos los misiles disparados por Irán este domingo, ataque que activó las alertas antiaéreas en distintas regiones del país alrededor de las 22:00 horas, tiempo local.

Tras el incidente, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, publicó en la red social X un mensaje en el que afirmó que "Teherán debería arder esta noche", reflejando la presión interna para responder militarmente.

Sin embargo, Trump ha reiterado que aún existe una oportunidad para alcanzar un acuerdo que permita evitar una mayor escalada del conflicto en Medio Oriente.


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