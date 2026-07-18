Irán ejecuta a condenado por matar a integrante de seguridad

La familia del condenado habría solicitado aplazar la ejecución para buscar un acuerdo con los familiares de Amirahmadi, pero el encuentro no se concretó

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Las autoridades iraníes confirmaron la ejecución de Aref Khoshkar, condenado por matar a un integrante de las fuerzas de seguridad durante las protestas nacionales que sacudieron al país en 2022.

El caso se remonta a los disturbios registrados en el barrio Fallah de Teherán, donde manifestantes bloquearon vialidades y se enfrentaron con los cuerpos de seguridad, de acuerdo con la investigación oficial, Khoshkar disparó un arma de perdigones desde el techo de una vivienda.

Disparo causó la muerte de un agente

Durante el ataque resultó herido el agente Salman Amirahmadi, quien recibió varios impactos y murió posteriormente en un hospital.

Las autoridades aseguraron que Khoshkar reconoció haber realizado el disparo y confesó que, después de abandonar el inmueble, arrojó el arma en un contenedor de basura.

El acusado fue declarado culpable de homicidio intencional y sentenciado bajo la figura del qisas, un principio de retribución contemplado en la legislación islámica. La condena fue revisada y ratificada por la Corte Suprema antes de ser ejecutada a petición de los familiares de la víctima.

Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron el proceso judicial y señalaron que el abogado de Khoshkar había denunciado inconsistencias en el expediente, falta de grabaciones de vigilancia y pruebas insuficientes para responsabilizarlo directamente del homicidio.

La familia del condenado habría solicitado aplazar la ejecución para buscar un acuerdo con los familiares de Amirahmadi, pero el encuentro no se concretó. Estos grupos sostienen que varios acusados por hechos relacionados con las manifestaciones de 2022 enfrentaron juicios sin las garantías necesarias.

Una nueva ejecución ligada a las protestas de 2022

Khoshkar fue detenido durante las movilizaciones conocidas por el lema “Mujer, Vida, Libertad”, surgidas después de la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años que estaba bajo custodia de la Policía de la Moral tras ser arrestada por presuntamente incumplir el código de vestimenta.

Las protestas se extendieron por distintas ciudades y provocaron enfrentamientos, detenciones masivas y cientos de muertes. Organizaciones de derechos humanos consideran que Khoshkar es el decimoquinto manifestante ejecutado por procesos relacionados con aquellas movilizaciones.