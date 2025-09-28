Cerrar X
Internacional

Hallan cuerpo de joven migrante en playa francesa

Las autoridades francesas anunciaron este domingo el descubrimiento de un cuerpo en una playa utilizada como uno de los puntos de partida para los migrantes

  • 28
  • Septiembre
    2025

Las autoridades francesas anunciaron este domingo el descubrimiento de un cuerpo en una playa utilizada como uno de los puntos de partida para los migrantes que intentan la peligrosa travesía desde marítima el norte de Francia hacia el Reino Unido en frágiles botes inflables.

La prefectura de la región de Pas-de-Calais, en el norte de Francia, informó que el cuerpo de un joven, "muy probablemente" un migrante que había intentado la travesía durante la noche, fue encontrado el domingo por la mañana en las largas playas de arena al sur de la ciudad portuaria de Boulogne-sur-Mer.

Los intentos de cruce y las muertes han aumentado en los últimos días. La prefectura informó previamente que dos mujeres murieron el sábado durante un intento separado de cruzar el Canal de la Mancha.

En menos de 48 horas desde la noche del viernes, las autoridades contaron 41 intentos de cruce, algunos de ellos frustrados, a lo largo de la costa de Pas-de-Calais que la policía patrulla día y noche, declaró la prefectura en un comunicado.

"La presión a lo largo de la costa es intensa con un número extremadamente alto de salidas. Las fuerzas del orden están interviniendo en condiciones particularmente difíciles, marcadas por la hostilidad y, a veces, la violencia de los migrantes decididos a partir de toda la costa", dice el comunicado.

Sin embargo, anteriormente también se ha observado a la policía francesa usando cuchillos para cortar y hundir los botes inflables de migrantes que ofrecen poca o ninguna resistencia.

Las dos mujeres que murieron el sábado por la mañana fueron encontradas en paro cardíaco tras un intento fallido de cruzar el Canal de la Mancha en un bote que derivó después de que su motor no arrancara, sostuvo la prefectura de Pas-de-Calais. Indicó que los esfuerzos de los rescatistas por reanimarlas no tuvieron éxito.

El gobierno británico está bajo una fuerte presión para abordar el creciente número de migrantes —muchos de ellos de África y Oriente Medio que buscan una vida mejor en Europa— que emprenden el peligroso viaje hacia el Reino Unido. La migración no autorizada ha sido un problema durante algunos años, pero ha ascendido a la cima de la agenda política en los últimos meses.

Las cifras muestran que más de 32,000 personas han llegado al Reino Unido en bote en lo que va del año, y se espera que el número total del año supere los 37,000 del año pasado. Docenas han muerto en los últimos años tratando de cruzar uno de los corredores marítimos más transitados del mundo en botes sobrecargados.

El gobierno británico espera que un acuerdo con las autoridades francesas para deportar a Francia a migrantes que ingresan al país sin autorización reduzca los cruces.


