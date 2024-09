Helene ya está generando marejadas ciclónicas en Florida

El huracán Helene ha comenzado a causar estragos en la costa oeste de Florida, provocando marejadas ciclónicas significativas en varias localidades la noche del jueves. Los niveles aproximados de marejadas actuales son los siguientes:

En las próximas horas, se espera la llegada de la marea alta en la mayoría de estos lugares, coincidiendo con el momento en que Helene tocará tierra. Esta combinación podría resultar en escenarios de inundación más severos de lo anticipado.

En la región de Big Bend, donde se prevé el impacto directo del huracán, las marejadas podrían alcanzar alturas de hasta 6.1 metros, mientras que en la Bahía de Tampa y áreas cercanas podrían llegar a 3.05 metros. Estas condiciones extremas podrían generar récords históricos en algunas estaciones de monitoreo.

Cortes de Energía y Daños en Florida

A medida que Helene avanza hacia la costa, más de medio millón de clientes en Florida ya se encuentran sin electricidad, según el sitio de monitoreo PowerOutage.US. Hasta las 8:33 p.m. ET del jueves, se reportaban 527,862 hogares y negocios afectados por los cortes de energía en todo el estado.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre condiciones “extremadamente peligrosas” en el área de Big Bend, donde se esperan marejadas catastróficas y vientos potencialmente mortales.

