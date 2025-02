Tiger Woods anuncia el fallecimiento de su madre Kultida Woods

Kultida Woods, la madre de origen tailandés de Tiger Woods, falleció este martes por la mañana a los 78 años, una semana después de haber sido vista asistiendo a su liga de golf indoor TMRW en Florida.

Woods no reveló como murió en la publicación de redes sociales en la que anunció el desceso.

La describió como una “fuerza de la naturaleza” que fue su mayor apoyo desde que lo llevaba a torneos de golf juveniles en California hasta estar presente en sus 15 campeonatos mayores, a menudo vistiendo su visera de ala ancha y gafas de sol.

“Mi madre era una fuerza de la naturaleza por sí sola, su espíritu era simplemente indiscutible”, escribió Woods.

It is with heartfelt sadness that I want to share that my dear mother, Kultida Woods, passed away early this morning. My Mom was a force of nature all her own, her spirit was simply undeniable. She was quick with the needle and a laugh. She was my biggest fan, greatest supporter,… pic.twitter.com/RoKd0fsM9J