Helicóptero se estrella en California; hay 3 heridos graves

Un helicóptero médico se estrelló en una autopista en Sacramento el lunes por la noche. Tres personas sufrieron heridas graves, incluida una mujer que tuvo que ser rescatada de debajo de la aeronave, según informaron las autoridades.

El helicóptero había llevado a un paciente a un hospital y estaba de regreso al lugar de donde había sido despachado cuando experimentó una "emergencia en el aire" poco después de las siete de la tarde, dijo el capitán Justin Sylvia, portavoz del Departamento de Bomberos de Sacramento.

Un piloto, una enfermera y un paramédico fueron llevados a hospitales y se encontraban en estado crítico, dijo. Nadie en la autopista resultó herido, lo que calificó de "asombroso" dado que el helicóptero se estrelló en el centro de la autopista.

"La gente informó que básicamente vio al helicóptero descender rápidamente. Así que todo el tráfico se desaceleró", dijo Sylvia.

Una de las personas heridas quedó atrapada debajo del helicóptero y un pequeño equipo del departamento de bomberos pudo trabajar con personas en la autopista para empujar la aeronave y sacar a la mujer para llevarla a una ambulancia.

"Se necesitó toda la fuerza de aproximadamente 15 personas para mover esa aeronave lo suficiente como para sacarla", dijo.

El accidente cortó el tráfico en los carriles en dirección este de la autopista 50, según el agente Mike Carrillo, portavoz de la División del Valle de la Patrulla de Carreteras de California.

En imágenes publicadas en línea se podía ver una larga fila de autos en la autopista 50 detenidos justo detrás de un helicóptero estrellado.

"La causa del accidente aún está bajo investigación", afirmó Carrillo, añadiendo que los equipos de emergencia y la Patrulla de Carreteras de California estaban en el lugar.

La concejal de Sacramento Lisa Kaplan dijo que estaba en un recorrido con las fuerzas del orden que respondían al accidente y mencionó que había columnas de humo blanco saliendo del helicóptero estrellado .

"Es realmente conmovedor y aleccionador. Estoy volando con pilotos del sheriff que hacen esto día tras día. Y realmente te hace estar agradecido por cada día y agradecido por nuestros agentes y nuestros pilotos médicos", dijo.

