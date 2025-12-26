Tormentas de California convirtieron caminos en ríos de lodo

Poderosas tormentas invernales trajeron la temporada navideña más húmeda en años al sur de California, generaron deslaves y llenaron casas con lodo.

Todavía había riesgo de más inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra el viernes a pesar de la disminución de la lluvia alrededor de Los Ángeles, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

"No se necesita mucho para crear algunos peligros en las carreteras", dijo Mike Wofford, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles. "Aún no estamos completamente fuera de peligro, pero en gran medida, lo peor ha pasado".

Los bomberos rescataron a más de 100 personas el jueves en el condado de Los Ángeles, donde un helicóptero sacó a 21 personas de autos varados, dijeron las autoridades. La policía de Los Ángeles también respondió a más de 350 colisiones de tránsito, informó la alcaldía.

En Wrightwood, un pueblo montañoso de 5.000 residentes a unos 130 kilómetros (80 millas) al noreste de Los Ángeles, las carreteras se convirtieron en ríos cuando las torrenciales lluvias cayeron el miércoles, dijeron los pobladores. El viernes, los autos seguían enterrados hasta las ventanas en rocas, escombros y barro espeso.

El vecindario donde vive Sherry Tocco fue devastado, señaló el viernes. Varias casas de sus vecinos fueron destruidas, pero la suya se salvó del lodo y los escombros.

El río estaba furioso y "luego simplemente pasó y destruyó, se llevó todo con él", relató.

Un cobertizo fue arrastrado por la calle y varios otros estaban esparcidos. Los bomberos la ayudaron a evacuar y durmió en su auto en Nochebuena.

Tocco, quien ha vivido en el área desde 1965 y crio a sus hijos allí, dijo que no hay razón para irse, incluso después de las tormentas.

"Sólo seguir paleando, ¿qué más puedo hacer?", comentó Tocco.

La mayor parte del pueblo perdió la electricidad y muchos estaban comprando encendedores, troncos y propano para generadores para mantenerse calientes, indicó Eric Faulkner, gerente de Mountain Hardware.

"Mi teléfono no ha parado de sonar: '¿tienes esto?' o '¿puedes ayudarme con eso?'", dijo Faulkner afuera de la tienda el viernes mientras llovía.

Manny Simpson, un residente de Wrightwood desde hace 14 años, afirmó que fueron las peores tormentas que ha visto. Su sótano se inundó, pero aún se consideraba afortunado.

"He visto otras casas y me siento bien con lo que me pasó", dijo.

Los bomberos rescataron a varias personas de autos atrapados esta semana cuando el lodo y los escombros bajaron por un camino hacia el pueblo. Se reportó un lesionado.

En el cercano pueblo montañoso de Lytle Creek, las aguas furiosas destruyeron un puente el miércoles, cortando el tráfico de automóviles a un vecindario, dijo Travis Guenther, un poblador. Para la mañana del viernes, el agua había bajado lo suficiente como para que la gente pudiera cruzar los escombros a pie, agregó.

Guenther y otros estaban checando el viernes que sus vecinos estuvieran bien. Una casa tenía hasta 120 centímetros (4 pies) de escombros acumulados dentro después de que el lodo atravesara la puerta principal, comentó.

"Las personas todavía están tratando de quedarse allí, pero no pueden cerrar sus puertas", dijo. "Estaban atrapados dentro porque había un río furioso a ambos lados de ellos".

Docenas de casas estaban en una situación similar. Otra familia comenzó a dormir en su cobertizo después de que el lodo llenara su casa, señaló.

El sistema de tormentas trajo la temporada navideña más húmeda al centro de Los Ángeles en 54 años, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. El área registró 7,6 centímetros (3 pulgadas) de lluvia en tres días, mientras que las áreas montañosas recibieron hasta 30 centímetros (12 pulgadas), dijo Wofford.

Los meteorólogos esperaban un fin de semana seco antes de más lluvia alrededor de la víspera de Año Nuevo.

Las olas cerca del Área de la Bahía de San Francisco podrían alcanzar hasta 7,6 metros (25 pies) el viernes, y muchas partes del norte de California seguían bajo alerta de inundaciones hasta el viernes.

Se esperaba más viento y hasta 5 centímetros (2 pulgadas) de nieve por hora en la Sierra Nevada, haciendo que el viaje por los pasos de montaña fuera peligroso.

La caída de un árbol mató a un hombre en San Diego el miércoles, informaron los medios de comunicación. Más al norte, un agente del sheriff de Sacramento murió en lo que parecía ser un accidente relacionado con el clima. Las fuertes lluvias e inundaciones repentinas de esta semana en el norte de California también causaron al menos una muerte, dijeron las autoridades.

El gobernador Gavin Newsom declaró emergencias en seis condados para permitir la asistencia estatal.

El estado desplegó recursos y socorristas a varios condados costeros y del sur de California, y la Guardia Nacional de California estaba en espera.

