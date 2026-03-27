Helicóptero turístico se estrella en Hawái; van tres muertos

Al menos tres personas murieron y dos más resultaron heridas tras protagonizar un accidente aéreo en una de las islas de Hawái.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Kauai informó que el siniestro ocurrió en la costa de Na Pali, cuando un helicóptero turístico perdió el control hasta estrellarse.

Imágenes en redes sociales muestran cómo las personas que se encuentran cerca del lugar tratan de auxiliar a las víctimas, mientras que parte del helicóptero se encuentra sumergido.

🚨 Helicopter crash in Hawaii (Na Pali Coast)



📍 Location: Off Kalalao Beach (Kauai Island)



🚁 Aircraft: Hughes 500 belonging to Airborne Aviation



👥 Casualties: 3 dead, 2 survivors (hospitalized)



🔍 Status: Wreckage at a depth of 77 feet. The NTSB is investigating the cause… pic.twitter.com/3dz6qgt1MT — Abdullah.SS (@ShrktYd69276) March 27, 2026

En el transporte aéreo se trasladaban cuatro pasajeros y el piloto, de los cuales, tres perdieron la vida. El resto de los afectados resultaron con diversas lesiones, por lo que fueron trasladados hacia el Centro Médico Wilcox para recibir atención especializada.

De acuerdo con las autoridades, el aparato estaba operado por Airborne Aviation, una compañía de helicópteros que realiza recorridos turísticos por los cañones, la costa y las cascadas de Kauai.

Alcalde agradece colaboración para rescate de víctimas

Ante esto, el alcalde de Kauai, Derek Kawakami, agradeció la coordinada laboral de la Guardia Costera de Estados Unidos y de las agencias locales de policía, bomberos y seguridad.

“Aquí en Kauai, cada vez que alguien pone un pie en nuestro territorio es uno de los nuestros, lo tratamos como uno de los nuestros, es parte de nuestra familia, y nuestros socorristas actúan con ese espíritu en mente” aseguró.

El último incidente de esta naturaleza registrado fue en julio de 2024, cuando un helicóptero turístico se estrelló en Kauai y el piloto y dos pasajeros fallecieron.

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