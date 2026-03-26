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Internacional

Se estrella helicóptero en Hawái; reportan múltiples heridos

El accidente ocurrió en Kauai, en la remota playa de Kalalau Beach, complicando las labores de rescate por el difícil acceso

  • 26
  • Marzo
    2026

Un operativo de emergencia se desplegó este jueves en la isla de Kauai en Hawái tras el desplome de un helicóptero en una zona de difícil acceso en la costa norte.

El Departamento de Bomberos local confirmó que el accidente dejó un saldo de varias personas lesionadas.

La zona del accidente, conocida como la playa de Kalalau, es una de las áreas más remotas y vírgenes del archipiélago hawaiano.

La aeronave, que realizaba un vuelo sobre la emblemática costa de Na Pali, transportaba a un piloto y cuatro pasajeros al momento del impacto en la playa de Kalalau.

Debido a que el acceso por tierra es extremadamente limitado, las labores de rescate se han visto condicionadas por la geografía del terreno.


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