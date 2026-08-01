Mueren 13 turistas extranjeros tras desplome de avioneta en Perú

Una avioneta turística que sobrevolaría las Líneas de Nasca se estrelló este sábado en el sur de Perú, dejando un saldo de 13 personas fallecidas

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Una avioneta turística que transportaba visitantes extranjeros se estrelló este sábado en las inmediaciones de la ciudad de Nasca, en el sur de Perú, dejando un saldo de 13 personas fallecidas.

La aeronave, operada por la empresa privada Aerodiana, había despegado desde el aeropuerto de Pisco para realizar un recorrido aéreo sobre las famosas Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos turísticos del país.

El accidente ocurrió en la zona de Pueblo Viejo, cerca de la reserva arqueológica, según informaron autoridades locales.

Entre las víctimas hay europeos

De acuerdo con la agencia estatal Andina, entre los fallecidos se encuentran siete ciudadanos italianos, dos españoles y dos alemanes.

Las autoridades no han dado a conocer de manera oficial la identidad completa de las víctimas, mientras continúan las labores de identificación y notificación a sus familiares.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú informó que mantiene coordinación con las embajadas de los países involucrados para brindar apoyo y asistencia consular.

La avioneta tenía programado un recorrido sobre las Líneas y Geoglifos de Nasca, figuras milenarias trazadas sobre el desierto peruano que solo pueden apreciarse en su totalidad desde el aire o mediante plataformas de observación.

Estos vuelos turísticos son una de las actividades más populares entre los visitantes nacionales y extranjeros que llegan a la región.

Aerodiana señala en su sitio oficial que opera este tipo de recorridos desde hace 14 años como parte de la promoción turística de la zona.

Fiscalía inicia investigación

Tras el accidente, personal de la Fiscalía peruana se trasladó al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y comenzar las diligencias correspondientes.

El Ministerio Público confirmó que entre las víctimas hay ciudadanos extranjeros y anunció que se investigarán las causas que provocaron el desplome de la aeronave.

Hasta el momento no existe una versión oficial sobre las razones del accidente.