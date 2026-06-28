Israel destruye túnel de Hezbolá tras acuerdo con Líbano

El Gobierno de Israel indicó que notificó previamente a Estados Unidos y al representante estadounidense en el Líbano antes de ejecutar la demolición del túnel

Israel anunció la destrucción de una infraestructura subterránea atribuida a Hezbolá en el sur del Líbano, en una operación que vuelve a elevar la tensión en la frontera norte apenas días después de un acuerdo marco impulsado con mediación de Estados Unidos.

El Gobierno israelí informó que las Fuerzas de Defensa de Israel demolieron un túnel ubicado en las inmediaciones de la aldea de Majdal Zoun, una zona del sur libanés considerada estratégica por su cercanía con la frontera.

Israel destruye túnel atribuido a Hezbolá

En una declaración conjunta, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, señalaron que la operación formó parte de la llamada Operación Closing Verse.

"Como parte de la Operación Closing Verse, las FDI acaban de destruir la infraestructura terrorista subterránea de la organización terrorista Hezbollah en la zona de la aldea de Majdal Zoun, en el sur del Líbano", indicaron ambos funcionarios.

De acuerdo con el comunicado, el túnel tenía más de 200 metros de longitud y se encontraba a más de 25 metros de profundidad, por lo que era considerado una estructura compleja dentro de la red subterránea del grupo chií libanés.

🎥 WATCH: IDF RELEASES FOOTAGE OF HEZBOLLAH TERROR TUNNEL DEMOLITION



The IDF has released video of the controlled demolition of Hezbollah’s underground drone facility beneath Majdal Zoun in southern Lebanon. The 200-meter tunnel, extending more than 25 meters underground, was… https://t.co/vGjcljb8rh pic.twitter.com/Z9h1ju2PAK — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 28, 2026

Hallan armas y silos de lanzamiento

Las autoridades israelíes afirmaron que en el interior de la infraestructura fueron localizadas cientos de armas, además de varios silos de lanzamiento presuntamente destinados a atacar territorio israelí y comunidades del norte del país.

Reportes militares también señalan que el complejo contaba con áreas internas de almacenamiento y espacios operativos, lo que refuerza la versión israelí de que no se trataba de un túnel aislado, sino de una infraestructura preparada para apoyar operaciones prolongadas.

El Gobierno de Israel indicó que notificó previamente a Estados Unidos y al representante estadounidense en el Líbano antes de ejecutar la demolición del túnel.

Operación ocurre tras acuerdo marco entre Israel y Líbano

La destrucción del túnel se produjo dos días después del acuerdo marco firmado entre Israel y Líbano con mediación de Estados Unidos, el cual contempla una hoja de ruta para avanzar hacia una etapa de "paz y seguridad duraderas".

Sin embargo, Israel sostiene que mantendrá libertad de acción en la zona de seguridad del sur del Líbano para impedir que Hezbolá reconstruya capacidades militares cerca de su frontera norte.

"Los comandantes y combatientes de las FDI permanecerán en la zona de seguridad del sur del Líbano y continuarán destruyendo infraestructura terrorista, eliminando amenazas contra las comunidades del norte y salvaguardando la seguridad de los ciudadanos de Israel", concluye la declaración oficial.

La frontera norte sigue bajo vigilancia militar

La operación refleja la fragilidad del escenario abierto tras el entendimiento entre Israel y Líbano, en una región donde las tensiones con Hezbolá continúan siendo uno de los principales factores de riesgo para la seguridad regional.

Mientras Israel afirma que sus acciones buscan neutralizar amenazas inmediatas, la destrucción de infraestructura militar en territorio libanés mantiene bajo presión el avance diplomático y eleva la incertidumbre sobre la estabilidad del sur del Líbano.