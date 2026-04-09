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Internacional

Hezbolá lanza ataques sobre el centro de Israel; no hay víctimas

Sirenas y explosiones por misiles interceptados marcaron la ofensiva en Israel en medio de tensiones con Irán y negociaciones de alto el fuego

  • 09
  • Abril
    2026

La madrugada de este viernes, tiempo local, Hezbolá lanzó un ataque en contra de la capital de Israel, Tel Aviv, y sus alrededores, sin que se registraran víctimas ni impactos directos.

De acuerdo con información recogida por medios israelíes, las sirenas se activaron cerca de la 01:00 horas en el centro del país, incluida la ciudad costera Ashdod, donde se dirigía directamente el ataque.

Las alarmas se activaron debido a la caída de restos y fragmentos de los misiles interceptados.

Se trata de uno de los ataques más al sur realizados por Hizbulá en el marco de este nuevo capítulo de conflicto entre el Estado judío y el grupo proiraní, desencadenado a raíz de la ofensiva conjunta entre Israel y Estados Unidos contra Irán.

Hezbolá también anunció más andanadas en el norte de Israel, sobre la región fronteriza con el Líbano.

Mientras que Irán reclama que el Líbano debe estar incluido en el alto el fuego pactado hace dos días con Estados Unidos, Washington y Tel Aviv rechazan esta posición.

El Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que empezará negociaciones directas con Líbano para desarmar a Hizbulá, mientras que Estados Unidos asegura que acogerá estos diálogos.

El grupo chií, por su parte, considera los ataques de Israel sobre el Líbano una violación al alto el fuego.


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