Hezbollah rechaza pacto de seguridad entre Israel y Líbano

En el ejemplo más reciente de las hostilidades que persisten a pesar de los repetidos altos el fuego, Israel lanzó un ataque con drones en el sur del Líbano

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El líder de Hezbollah, Naim Qassem, rechazó este sábado un acuerdo de seguridad entre Líbano e Israel, mediado por Estados Unidos -un día después de su firma- calificándolo de rendición ante Israel.

En el ejemplo más reciente de las hostilidades que persisten a pesar de los repetidos altos el fuego y acuerdos, Israel lanzó un ataque con drones en el sur del Líbano el sábado.

Más de un millón de libaneses han sido desplazados de sus hogares por un conflicto que se ha desarrollado paralelamente a la guerra con Irán. Hezbollah e Irán afirman que Washington se comprometió a poner fin a las hostilidades en el Líbano como parte del memorando de entendimiento firmado hace dos semanas para terminar con la guerra.

El acuerdo alcanzado el viernes prevé una retirada gradual de Israel de algunas zonas del sur del Líbano, junto con el despliegue del ejército libanés. Sin embargo, las fuerzas israelíes podrán permanecer, por el momento, en una zona de seguridad ampliada.

En un comunicado, Qassem lo calificó de "nulo y sin efecto" y acusó al gobierno libanés de hacer concesiones unilaterales y socavar la soberanía del Líbano.

Criticó las disposiciones que vinculan la retirada de Israel con el desarme de Hezbollah, afirmando que, en la práctica, legitimaban la presencia militar de Israel y traspasaban "todas las líneas rojas".

El grupo continuará su resistencia armada, añadió: "No abandonamos el campo de batalla en las circunstancias más difíciles, y no lo abandonaremos".

Con cientos de miles de libaneses, principalmente musulmanes chiítas, aún sin poder regresar a sus hogares en las zonas ocupadas por Israel, la indignación por el acuerdo se extendió más allá de Hezbolá y afectó a un público chiíta más amplio.

El movimiento Amal del político chiíta de mayor rango del Líbano, el presidente del Parlamento, Nabih Berri, denunció el acuerdo como desequilibrado y afirmó que consolidaría las condiciones que favorecen a Israel.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, elogió el acuerdo marco, afirmando que permite a Israel mantener su ocupación de la denominada zona de seguridad en el Líbano e impide el regreso de los residentes desplazados.