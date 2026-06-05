Reportan seis muertos tras ofensiva israelí en Líbano

La ofensiva israelí en el sur de Líbano registró una nueva escalada este viernes con bombardeos en distintas localidades y órdenes de evacuación que obligaron a cientos de familias a abandonar sus hogares. Los ataques ocurrieron en medio de las tensiones generadas por el más reciente acuerdo de alto el fuego impulsado por Estados Unidos, una propuesta que Hezbollah rechazó públicamente al exigir la retirada total de las tropas israelíes del territorio libanés.

De acuerdo con medios estatales libaneses, al menos seis personas murieron durante los bombardeos. Entre las zonas afectadas estuvieron Anqoun y Aarnaya, así como áreas cercanas a Maghdoucheh, una localidad de mayoría cristiana ubicada en las proximidades de la ciudad costera de Sidón.

Las advertencias emitidas por el ejército israelí provocaron un desplazamiento masivo de habitantes y refugiados internos. Solo en Anqoun se encontraban unas 2.500 personas que habían abandonado otras comunidades debido a los enfrentamientos de los últimos meses.

Hezbollah rechaza condiciones para la tregua

La situación se agravó un día después de que Hezbollah manifestara su rechazo a la propuesta de cese al fuego negociada entre Israel y el gobierno de Líbano. El movimiento chiita sostiene que cualquier acuerdo debe incluir la retirada completa de las fuerzas israelíes desplegadas en el sur del país.

En ese contexto, el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, quien ha participado como mediador en representación de Hezbollah, expresó que la organización acepta retirar a sus combatientes de las zonas ubicadas al sur del río Litani siempre que Israel haga lo mismo de manera simultánea.

Berri insistió en que cualquier alto el fuego debe aplicarse de forma integral en tierra, mar y aire, además de detener las demoliciones y operaciones militares que continúan afectando a numerosas comunidades del sur libanés.

El río Litani se mantiene como punto clave

El río Litani, situado a unos 30 kilómetros de la frontera con Israel, constituye uno de los elementos centrales de las negociaciones. Tras la guerra de 2006, la ONU estableció una zona de amortiguamiento al sur de este río donde Hezbollah no puede operar militarmente.

Sin embargo, las fuerzas israelíes han avanzado más allá de esa línea durante la actual ofensiva. Berri también cuestionó la creación de las llamadas "zonas piloto" contempladas en el acuerdo y rechazó cualquier posibilidad de una retirada unilateral de Hezbollah sin garantías equivalentes por parte de Israel.

Ejército libanés y ONU avanzan en zonas evacuadas

Mientras continúan los combates, tropas del ejército libanés y efectivos de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano comenzaron a desplegarse en algunas áreas abandonadas recientemente por las fuerzas israelíes.

Uno de los casos más relevantes ocurrió en la aldea de Dibbine, cerca de Marjayoun, donde soldados libaneses y cascos azules tomaron posiciones después de la retirada israelí tras intensos enfrentamientos con combatientes de Hezbollah.

La presencia de las fuerzas libanesas forma parte de los compromisos incluidos en el acuerdo de alto el fuego, que contempla que el ejército nacional asuma el control de las zonas de seguridad donde los grupos armados quedarían excluidos.

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