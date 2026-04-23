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Internacional

Israel y Líbano extienden alto el fuego por 3 semanas

El alto el fuego busca frenar los enfrentamientos entre Israel y el grupo armado Hezbollah, actor clave en el sur de Líbano

  • 23
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Israel y Líbano acordaron prorrogar por tres semanas el alto el fuego en la frontera sur libanesa, tras una nueva ronda de conversaciones diplomáticas celebradas el jueves en la Casa Blanca.

El anuncio ocurre en un momento clave, ya que la tregua inicial de 10 días, que entró en vigor el viernes pasado, estaba por expirar el lunes, lo que incrementaba el riesgo de una reanudación inmediata de hostilidades en una de las zonas más tensas de Medio Oriente.

Trump señaló que el encuentro entre los embajadores de Israel y Líbano ante Estados Unidos se desarrolló “muy bien”, destacando que se trató de la segunda negociación de alto nivel en menos de una semana, lo que refleja la presión internacional por evitar una escalada mayor.

Una tregua frágil marcada por tensiones y presencia de Hezbollah

El alto el fuego busca frenar los enfrentamientos entre Israel y el grupo armado Hezbollah, actor clave en el sur de Líbano que no forma parte directa del acuerdo, lo que complica su cumplimiento y lo vuelve particularmente vulnerable a rupturas.

Durante los días previos a la prórroga, se reportaron intercambios de fuego, ataques con cohetes y bombardeos selectivos, lo que evidenció que la tregua inicial se mantenía bajo presión constante, con acusaciones cruzadas de incumplimiento entre las partes.

Además, la presencia de fuerzas israelíes en zonas cercanas a la frontera y la actividad de milicias en territorio libanés continúan siendo factores de riesgo que podrían detonar nuevos enfrentamientos pese al acuerdo temporal.

Extensión busca abrir paso a un acuerdo más amplio

La ampliación del alto el fuego tiene como objetivo ganar tiempo para avanzar en negociaciones diplomáticas que permitan establecer condiciones más estables en la región, incluyendo posibles acuerdos sobre seguridad fronteriza y reducción de operaciones militares.

Funcionarios estadounidenses han señalado que este periodo podría facilitar incluso un eventual encuentro entre representantes de mayor nivel, en un intento por sentar las bases de un entendimiento más duradero entre ambas naciones.

No obstante, el contexto regional sigue siendo complejo, con tensiones vinculadas a Irán y otros actores en Medio Oriente, lo que mantiene el escenario incierto y con un alto riesgo de que el cese al fuego colapse si no se consolidan avances concretos en las próximas semanas.


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