Hijo de Jair Bolsonaro contenderá por la presidencia de Brasil

Durante el evento donde se dio a conocer la candidatura, se contó con la presencia del presidente Javier Milei, quien busca apoyo de líderes externos

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Uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro aseguró este sábado su candidatura para contender por la presidencia de Brasil.

El senador Flávio Bolsonaro fue confirmado como aspirante presidencial del Partido Liberal de su padre, en un intento por derrotar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, mientras su campaña enfrenta numerosos obstáculos.

Milei busca apoyo de líderes internacionales para hijo de Jair Bolsonaro

Durante el evento donde se dio a conocer la candidatura, se contó con la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei, quien mostró un breve video de apoyo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y ahora espera más respaldos internacionales de varios integrantes del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Milei dijo que Brasil necesita deshacerse de lo que llamó “el riesgo Lula” de mantener la política progresista por otros cuatro años en la economía más poderosa de América Latina.

Sin embargo, quien fue la ausencia más notable fue la madrastra del senador, una líder para muchos electorales evangélicos.

Por su parte, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro no puede hacer discursos públicos mientras cumple su condena de 27 años por un intento de golpe de Estado, por lo que un video presentó una versión de él creada con inteligencia artificial.

Flávio Bolsonaro no reveló mucho sobre sus planes para la presidencia si gana. Entre lágrimas rindió homenaje a su padre, ahora bajo arresto domiciliario, y alzó la voz contra Lula.

Se lanza por presidencia de Brasil pese a fuertes polémicas

El menor de los Bolsonaro aún busca compañero de fórmula y no cuenta con el respaldo de partidos de centro como sí lo tuvo su padre.

El apoyo a su candidatura comenzó a debilitarse en mayo después de que admitió haber solicitado millones de dólares al banquero encarcelado Daniel Vorcaro para financiar una película sobre la vida de su padre. La revelación conmocionó a muchos de sus aliados.

Luego, el senador también recibió críticas tras repetir afirmaciones desacreditadas sobre la confiabilidad del sistema de votación electrónica de Brasil, haciendo eco de las que llevaron al máximo tribunal del país a declarar inelegible a su padre.

El senador Bolsonaro dio el primer paso en una transmisión en vivo, en la que se disculpó y agregó que otros lo están “persiguiendo de manera desproporcionada”, como ocurrió con su padre.

En tanto, el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva confirmará la candidatura a la reelección del mandatario, de 80 años, en una convención el 2 de agosto, también en Sao Paulo, uno de los principales campos de batalla de la votación de octubre.