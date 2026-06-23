Autoridades dominicanas localizaron la droga oculta en un doble fondo de dos maletas durante una inspección en el Aeropuerto Internacional del Cibao.

Inicio / Internacional / Detienen a hombre con 5.6 kilos de cocaína rumbo a Madrid

Un ciudadano haitiano-estadounidense fue detenido en el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Madrid transportando más de cinco kilogramos de cocaína ocultos en su equipaje.

El hallazgo ocurrió durante labores de inspección realizadas por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) e inspectores de Aduanas, quienes detectaron imágenes sospechosas en dos maletas del pasajero.

Hallan droga oculta en doble fondo de maletas

Tras activar los protocolos de revisión, las autoridades inspeccionaron el equipaje en presencia de un fiscal y del viajero. Durante la verificación localizaron un doble fondo en ambas maletas, donde estaban escondidos seis paquetes en forma de láminas envueltos en papel carbón negro.

De acuerdo con la DNCD, el peso preliminar de la sustancia fue de 5.6 kilogramos de cocaína.

Investigan posible red de narcotráfico

El detenido, de 41 años de edad, fue puesto a disposición del Ministerio Público de Santiago para el proceso judicial correspondiente y la determinación de medidas cautelares.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para establecer si existen otros involucrados en la operación y proceder a su localización y captura.

Los paquetes asegurados fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los análisis correspondientes.